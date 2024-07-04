рф вивозить через Кримський міст українські корисні копалини – британська розвідка

росія жадає отримати українські ресурси, зазначили у розвідці Британії.

Триває війна в Україні, і російські окупанти вивозять з українських земель корисні копалини.

Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Зокрема, там відзначають, що в Україні є поклади залізної руди, вугілля, титану, урану, марганцю, золота і літію. І ці ресурси є жаданими для росії, зокрема, і для того, щоб подрібнити економіку України, обмежуючи Київ у доступі до корисних копалин і руйнуючи інфраструктуру.

"Однією з причин, чому росія прагне покращити транспортне сполучення в окупованій частині України, є бажання видобувати більше українських корисних копалин. російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що модернізація та будівництво автомобільних і залізничних транспортних шляхів до росії, що триває, покращить шляхи сполучення не лише для військової логістики, але й для експорту зерна та корисних копалин", – зазначають у розвідці Британії.