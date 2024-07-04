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рф вивозить через Кримський міст українські корисні копалини – британська розвідка

04 липня 2024, 17:31
рф вивозить через Кримський міст українські корисні копалини – британська розвідка
Фото: most.life
росія жадає отримати українські ресурси, зазначили у розвідці Британії.
Триває війна в Україні, і російські окупанти вивозять з українських земель корисні копалини.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони Британії з посиланням на дані розвідки.
 
Зокрема, там відзначають, що в Україні є поклади залізної руди, вугілля, титану, урану, марганцю, золота і літію. І ці ресурси є жаданими для росії, зокрема, і для того, щоб подрібнити економіку України, обмежуючи Київ у доступі до корисних копалин і руйнуючи інфраструктуру.
 
"Однією з причин, чому росія прагне покращити транспортне сполучення в окупованій частині України, є бажання видобувати більше українських корисних копалин. російський окупаційний чиновник у Запорізькій області раніше заявляв, що модернізація та будівництво автомобільних і залізничних транспортних шляхів до росії, що триває, покращить шляхи сполучення не лише для військової логістики, але й для експорту зерна та корисних копалин", – зазначають у розвідці Британії.
 
Там також додали, що на південь від Дніпрорудного в Запорізькій області росія продовжує свою гірничодобувну діяльність, вивозячи залізну руду залізницею. Потяги, їдуть до Криму, звідки Керченським мостом переправляються до росії.
 
"Ця діяльність не позбавлена ризику, оскільки поїздам доводиться проїжджати через райони, де, як відомо, діють українські партизани, які вже взяли на себе відповідальність за напади", – додали в розвідці.

 

британська розвідкакримський міствійна в Україніросія окупанти

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