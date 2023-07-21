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ПОЛІТИКА

рф, ймовірно, намагається погіршити відносини між Україною та країнами ЄС – ISW

21 липня 2023, 11:02
рф, ймовірно, намагається погіршити відносини між Україною та країнами ЄС – ISW
Фото: з вільного доступу
кремль, ймовірно, розглядає Чорноморську зернову ініціативу як один з небагатьох засобів впливу на Захід.

росія, ймовірно, зривом "зернової угоди" та ударами по українських портах намагається погіршити взаємини України та країн ЄС, що пов'язано з активним пошуком альтернативних шляхів експорту зерна.

Про це йдеться у звіті ISW.

Високопоставлені європейські чиновники заявили, що Європейський Союз прагне перевозити більше українського зерна автомобільним та залізничним транспортом, щоб компенсувати вихід росії із угоди у Чорному морі.

П'ять країн Центральної Європи – Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Болгарія – закликали ЄС продовжити заборону імпорту зерна з України як мінімум до кінця року. Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький також заявив, що Польща збереже свою заборону на експорт українського зерна з 15 вересня, навіть якщо ЄС не погодиться на це.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль засудив рішення Польщі про продовження заборони та додав, що це недружній та популістський крок, який серйозно вплине на глобальну продовольчу безпеку та економіку України. Експорт через Польщу та інші країни ЄС, які межують з Україною, раніше викликав опір місцевих фермерів після скасування квоти на експорт продуктів харчування з України.

кремль, ймовірно, розглядає Чорноморську зернову ініціативу як один з небагатьох засобів впливу на Захід, що залишилися, і відмовився від угоди, щоб домогтися низки поступок.

ЄСвійна в Українірф тероризм

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