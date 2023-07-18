рф, ймовірно, почала економити снаряди на південному фронті – британська розвідка

У відомстві зазначили, що протягом останнього тижня як ЗСУ, так і росіяни досягли незначних успіхів на різних ділянках фронту.

російські окупанти, ймовірно, хочуть зберегти артилерійські снаряди на південному фронті та намагаються їх економити.

Про це повідомляє британська розвідка.

У відомстві зазначили, що протягом останнього тижня як ЗСУ, так і росіяни досягли незначних успіхів на різних ділянках фронту. Окупанти намагалися просунутися у районі Кремінної, а українські захисники зосередили основні зусилля у районі Бахмута. Там російські сили "нестійкі, але поки що тримаються", додають у розвідці.

Ворожі солдати також продовжують спроби локальних наступів на півдні Донецької області, зокрема під Авдіївкою. Але особливого успіху там вони не мають.

"На півдні Україна продовжує наступати принаймні на двох напрямках, але навряд чи їй вдасться прорвати основні оборонні рубежі росії. На цьому напрямі росія, швидше за все, запровадила режим нормування снарядів для артилерії, намагаючись зберегти найважливіші можливості для ведення непрямого вогню", - додають у розвідці.

Там наголошують, що у Херсонській області наші військові утримують невеликий плацдарм на лівобережжі. Це є додатковою проблемою для російського командування, яке, ймовірно, стурбоване вразливістю свого південно-західного флангу.