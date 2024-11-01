рф за місяць запустила по Україні понад 2 тисячі дронів – Генштаб

Загалом з початку року загарбники запустили по території нашої країни майже 7 тисяч ударних БПЛА, поділилися у Генштабі ЗСУ.

У жовтні російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2 тисячі 23 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.

Про це ідеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

З них 1 тис. 185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць було локаційно втрачено, а ще 29 БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України.

"Загалом з початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БПЛА", - зазначається у повідомленні.