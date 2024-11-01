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рф за місяць запустила по Україні понад 2 тисячі дронів – Генштаб

01 листопада 2024, 12:10
рф за місяць запустила по Україні понад 2 тисячі дронів – Генштаб
Фото: УНН
Загалом з початку року загарбники запустили по території нашої країни майже 7 тисяч ударних БПЛА, поділилися у Генштабі ЗСУ.
У жовтні російські окупанти застосували по цивільних та військових об’єктах України 2 тисячі 23 ударні безпілотники типу Shahed та безпілотники невстановленого типу.
 
Про це ідеться у повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.
 
З них 1 тис. 185 було знищено/подавлено українськими захисниками, 738 одиниць було локаційно втрачено, а ще 29 БПЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору України.
 
"Загалом з початку 2024 року противник запустив по території України 6987 ударних БПЛА", - зазначається у повідомленні.
 
У Генштабі додали, що переважно ворожі дрони цілили по цивільній та критичній інфраструктурі України:
 
"Зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи радіоелектронної боротьби та мобільні вогневі групи продовжують цілодобово захищати українське небо".
 

 

дрони-камікадзевійна в Україніросія окупанти

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