рф забороняє високопосадовцям звільнятися з посад поки триває війна — британська розвідка

Російська влада фактично забороняє високопосадовцям звільнятися з посад, поки триває "Спеціальна військова операція".

Такі заборони поширюються принаймні на регіональних лідерів, співробітників служби безпеки і членів Адміністрації президента.

Про це пише розвідка Британії в Twitter.

"В приватному житті багато чиновників, ймовірно, дуже скептично ставляться до війни, а також часто відчувають стрес на роботі в непрацюючому апараті військового часу", йдеться в твітті.

Заборона, ймовірно, введена через те, що що особам, які звільнилися, можуть пред’явити сфабриковані кримінальні звинувачення, додали в британській розвідці.

Крім занепокоєння щодо неможливості звільненитись, влада, ймовірно, також намагається запобігти будь-якому враженню поразки та зміцнити почуття колективної відповідальності за війну, або як її називають в рф "Спеціальну військову операцію".