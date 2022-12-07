рф замовила в Ірану нову партію озброєння
Про це повідомляє Zeit.
"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотних ракет та ракет до росії", - пише видання з посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.
Таким чином Кремль хоче протидіяти гострому браку озброєння для здійснення атак - є кілька сотень снарядів та сотні дронів.
"Я не думаю, що вони вже відвантажені, але вони безперечно є в книгах замовлень", - сказало джерело в Нью-Йорку.
Раніше повідомлялось, що Іран починає передавати москві компоненти і креслення для виготовлення дронів Shahed.