рф замовила в Ірану нову партію озброєння

росія знову замовила в Ірану сотні безпілотників та балістичних ракет.

Про це повідомляє Zeit.

"Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотних ракет та ракет до росії", - пише видання з посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.

Таким чином Кремль хоче протидіяти гострому браку озброєння для здійснення атак - є кілька сотень снарядів та сотні дронів.

"Я не думаю, що вони вже відвантажені, але вони безперечно є в книгах замовлень", - сказало джерело в Нью-Йорку.

Раніше повідомлялось, що Іран починає передавати москві компоненти і креслення для виготовлення дронів Shahed.