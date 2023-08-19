рф запровадила санкції проти британських політиків та журналістів

москва обіцяє і надалі розширювати власний "санкційний список".

росія заборонила в'їзд ще 54 громадянам Великої Британії.

Про це повідомляє МЗС росії.

кремль звинуватив їх у причетності до "пропагандистської підтримки діяльності режиму Зеленського" та "русофобії".

До списку санкцій увійшли кілька міністрів уряду, а також журналісти BBC, газети Guardian і газети Daily Telegraph.

"Ще раз підкреслюємо, що будь-які спроби Лондона ще більше розкрутити маховик антиросійських санкцій неминуче отримають ішучу відповідь з нашого боку", — наголосили у МЗС, пообіцявши не зупинятись і продовжувати додавати людей до "санкційного списку".

До оновленого списку увійшла, зокрема, Люсі Фрейзер, держсекретар з питань культури, ЗМІ та спорту, яку в росії звинуватили у «активному лобіюванні міжнародної спортивної ізоляції росії».

Раніше цього року Фрейзер у дописі в соцмережах закликала спонсорів Олімпійських ігор приєднатися до 35 країн-однодумців і вимагати від МОК продовження заборони російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях, аби не дозволити росії та білорусі використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях.

Нові санкції також стосуються державного міністра Міністерства оборони Великої Британії баронеси Аннабель Голді, яку росія звинуватила у «відповідальності за постачання зброї в Україну, включаючи снаряди зі збідненим ураном».

До переліку тих, кому заборонено в’їзд до росії, увійшов і прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордери на арешт владіміра путіна та уповноваженої з прав дитини рф Марії Львової-Бєлової.