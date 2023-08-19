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ПОЛІТИКА

рф запровадила санкції проти британських політиків та журналістів

19 серпня 2023, 12:47
рф запровадила санкції проти британських політиків та журналістів
Стоп росія
москва обіцяє і надалі розширювати власний "санкційний список".

росія заборонила в'їзд ще 54 громадянам Великої Британії.

Про це повідомляє МЗС росії. 

кремль звинуватив їх у причетності до "пропагандистської підтримки діяльності  режиму Зеленського" та "русофобії". 

До списку санкцій увійшли кілька міністрів уряду, а також журналісти  BBC, газети Guardian і газети Daily Telegraph. 

"Ще раз підкреслюємо, що будь-які спроби Лондона ще більше розкрутити маховик антиросійських санкцій неминуче отримають ішучу відповідь з нашого боку",  — наголосили у МЗС, пообіцявши не зупинятись і продовжувати додавати людей до "санкційного списку".

До оновленого списку увійшла, зокрема, Люсі Фрейзер, держсекретар з питань культури, ЗМІ та спорту, яку в росії звинуватили у «активному лобіюванні міжнародної спортивної ізоляції росії». 

Раніше цього року Фрейзер у дописі в соцмережах закликала спонсорів Олімпійських ігор приєднатися до 35 країн-однодумців і вимагати від МОК продовження заборони російським і білоруським спортсменам брати участь у міжнародних спортивних змаганнях,  аби не дозволити росії та білорусі використовувати спорт у своїх пропагандистських цілях. 

Нові санкції також стосуються державного міністра Міністерства оборони Великої Британії баронеси Аннабель Голді, яку росія звинуватила у «відповідальності за постачання зброї в Україну, включаючи снаряди зі збідненим ураном».

До переліку тих, кому заборонено в’їзд до росії, увійшов і прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан, який видав ордери на арешт владіміра путіна та уповноваженої з прав дитини рф Марії Львової-Бєлової. 

санкціївійна в Українірф тероризмбританські журналісти

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