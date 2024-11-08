рф запускає бомби з ракетним двигуном – The Telegraph

Так росіянам вдається оминати загрозу від української системи ППО.

росія активізувала застосовування покращеної плануючої авіабомби, яка має власний двигун і може запускатися зі значно більшої відстані.

Про це пише The Telegraph.

Видання зазначає, що росія вже тривалий час застосовує плануючі бомби, але все одно літакам доводиться підлітати на потенційно небезпечну відстань до фронту. Аби зменшити ці ризики, росіяни створили модифіковану бомбу "Гром-Е1" загальною вагою близько 600 кг, оснащену ракетним двигуном. Завдяки цьому бомба здатна пролетіти до 120 км після того, як її скинуть з літака.

"Су, який скидає Гром-Е1 на максимальній дальності польоту боєприпасу, повинен залишатися поза досяжністю всіх, крім найкращих і найрідкісніших систем протиповітряної оборони України – наприклад, її дорогоцінних Петріотів американського виробництва", – зауважує автор публікації.