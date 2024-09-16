рф заробила на викраденому в Україні зерні не менше $1 млрд – WSJ

Більшість викраденого експортували маленькими кораблями або по землі.

росія та її пособники продали краденого на окупованих територіях України зерна на майже один мільярд доларів. З 2022 року росіянам вдалося окупувати частину найбільш родючих земель Європи. Там окупанти або відбирали врожаї, або скуповували їх за безцінь, часто – примусово.

Про це йдеться у матеріалі Wall Street Journal.

Цей "бізнес" має широку мережу клієнтів, до якої входять відповідальні за російське вторгнення фірми, а також компанія, що пов'язана з Революційною гвардією Ірану, кримський бізнесмен Ганага, що через свою компанію Agro-Fregat LLC співпрацює з Сирією та Ізраїлем, а також фірма, яка торгує з ОАЕ.

Продаж награбованого допомагає росії справлятися з економічним тиском країн, які впровадили санкції. Таким чином викрадене унаслідок війни допомагає фінансувати цю саму війну.

Точну комерційну вартість викраденої агропродукції визначити складно. Але, за словами заступника міністра сільського господарства Дмитрасевича, з 2022 щонаймнеше 4 млн тонн зерна з окупованої частини України продали на міжнародних ринках, а сума цього становить близько $800 млн.