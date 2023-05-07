рф завдала ракетного удару по Балаклії Харківської області

В ОВА розповіли, куди влучили ворожі снаряди.

Зранку росіяни вдарили ракетами С-300 по Балаклії на Харківщині, внаслідок чого постраждали мирні мешканці.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, ворожий снаряд влучив на територію одного з автопарків.

"Зараз на місці працюють усі екстрені служби. За попередньою інформацією, постраждало п’ятеро цивільних людей", – зазначив Синєгубов.

Зокрема, дві 75-річні жінки та одна 50-річна мешканка міста отримали вибухові травми. Двоє чоловіків 20-ти та 85-ти років зазнали, за словами Синєгубова, відносно легких ушкоджень.

"Наразі медики надають потерпілим усю необхідну допомогу", – додав очільник ОВА.