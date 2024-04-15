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рф заздалегідь знала про удар Ірану по Ізраїлю – Bild

15 квітня 2024, 13:53
рф заздалегідь знала про удар Ірану по Ізраїлю – Bild
Фото: Reuters
Це є свідченням того, що москва зацікавлена в нестабільності на Близькому Сході,вважає оглядач.

росія заздалегідь знала про підготовку Іраном атаки по території Ізраїлю, яка сталася у ніч проти 14 квітня.

Про це заявив оглядач німецького видання Bild.

Він, зокрема зауважив, що після першого в історії удару Ірану по Ізраїлю МЗС росії "виразило крайню занепокоєність" і "закликало всі залучені сторони до стриманості".  

"Нагадайте мені, коли Ізраїль засудив хоч один удар київського режиму по російських регіонах? Чи не пам'ятаєте? І я. Проте я пам'ятаю регулярні заяви на підтримку дій Зеленського з боку ізраїльських офіційних осіб", - написала речниця МЗС рф Марія Захарова. 

Як вважає оглядач, це є свідченням того, що москва зацікавлена в нестабільності на Близькому Сході, оскільки це відволікає увагу від війни в Україні. 

росія стала на бік ультраісламістських аятолів і виявила цинізм, зауважив журналіст.

"Можливо, кремль зацікавлений у тому, щоб конфлікт на Близькому Сході залишався непередбачуваним. Це пов'язує американські сили та гроші, яких, у свою чергу, не вистачає для захисту України. росія, напевно, була проінформована про плани Ірану. москва могла вплинути на Іран, якби ця атака суперечила російським інтересам. росія цього не зробила", - сказав Bild професор Університету бундесверу у Мюнхені Карло Масала.

 

ІзраїльІранвійна в Україніросія окупанти

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