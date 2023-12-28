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рф зберігала у країнах Заходу майже половину своїх золотовалютних резервів – Reuters

28 грудня 2023, 18:33
рф зберігала у країнах Заходу майже половину своїх золотовалютних резервів – Reuters
Фото: Reuters
На Заході заморожено активи на суму близько $300 млрд, а загальний обсяг російських резервів на той момент становив $612 млрд.

російський центральний банк розмістив частину своїх золотовалютних резервів у ліквідні активи, такі як основні валюти, золото та державні облігації Майже половина цих резервів зберігалася у країнах Заходу.

Про  це повідомляє Reuters.

Центробанк рф підтвердив, що на Заході заморожено активи на суму близько $300 млрд. Загальний обсяг російських валютних та золотих резервів на той момент становив $612 млрд.

Перед санкціями рф володіла активами на суму близько 207 мільярдів доларів у євро, 67 мільярдів доларів в активах у доларах США та 37 мільярдів доларів в активах у британських фунтах. Також були активи, що включали 36 мільярдів доларів у японських єнах, 19 мільярдів доларів у канадських доларах, 6 мільярдів доларів у австралійських доларах та 1,8 мільярда доларів у сінгапурських доларах. Активи у швейцарських франках становили близько 1 мільярда доларів.

Центральний банк росії повідомив, що ці активи переважно інвестували в іноземні цінні папери, банківські депозити.

Найбільші облігаційні активи банків перебували у суверенних облігаціях Китаю, Німеччини, Франції, Великобританії, Австрії та Канади. Золотий запас росії зберігався у рф.

Більшість активів, зокрема російських громадян, заморожені в депозитаріях.

Деякі російські чиновники припустили, що якщо російські активи Захід конфіскує, то й активи іноземних інвесторів, що зберігаються на спеціальних рахунках так званого типу "С" у росії, можуть теж конфіскувати. Деякі іноземні активи фактично були заблоковані на рахунках С.

Незрозуміло, скільки саме таких грошей перебуває на цих рахунках, але російські чиновники заявили, що це можна порівняти з 300 мільярдами доларів заморожених російських резервів.

Прес-секретар кремля Дмитро Пєсков заявив журналістам минулого тижня, що росія оскаржуватиме будь-яку конфіскацію в суді.

золотовалютний резервЗахідвійна в Україніросія окупанти

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