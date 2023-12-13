рф збільшила об’єми поставок скрапленого нафтового газу Талібану – Reuters
13 грудня 2023, 19:09
Фото: Економічна правда
рф перенаправляє поставки з Європи на тлі політичних наслідків війни проти України.
Бойовики Талібану в Афганістані подвоїли закупівлі російського скрапленого нафтового газу в період з січня по листопад поточного року.
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що росія офіційно не визнала Талібан як законну владу в Афганістані, але була однією з перших країн, що встановила контакти й уклала ділові угоди з бойовиками після його повернення до влади 2021 року.
Минулого року Талібан і росія підписали угоду про постачання бензину, дизельного пального, газу і пшениці після того, як москва запропонувала терористам знижку до середніх світових цін на сировинні товари.
Постачання російського скрапленого нафтового газу до Афганістану залізницею в січні-листопаді перевищили 176 тисяч тонн, що більш ніж удвічі перевищує поставки за аналогічний період 2022 року.
Половина обсягів поставлена з Оренбурзького газопереробного заводу. Загальний обсяг експорту скрапленого нафтового газу з росії до Центральної Азії за перші 11 місяців року також збільшився вдвічі, до 390,1 тисяч тонн.