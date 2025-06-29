рф збирається залучити Китай до будівництва інфраструктури в Криму

У СЗР додали, що загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів.

Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов збирається залучити китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури на анексованому півострові.

Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).

Зазначається, що окупаційна адміністрація Криму планує залучити китайський бізнес, зокрема, до будівництва порту і залізниці. За словами Аксьонова, вже є попередня домовленість щодо двох об'єктів.

За даними СЗР, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо Керченського морського порту, який росіяни використовують для "сірого" експорту, а також щодо інфраструктури озера Донузлав, де розташована база Військово-морського флоту рф.

У розвідці поділилися, що китайських будівельників планують запросити на окупований півострів, щоб підписати з ними остаточну угоду. Серед компаній, які можуть узяти участь у будівництві - China State Construction Engineering Corporation. Вона є однією з найбільших з будівництва залізничної та транспортної магістралей.