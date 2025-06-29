Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

рф збирається залучити Китай до будівництва інфраструктури в Криму

29 червня 2025, 15:15
рф збирається залучити Китай до будівництва інфраструктури в Криму
Фото: RFE/RL
У СЗР додали, що загальна сума капіталу оцінюється в 10 мільярдів доларів.
Глава окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов збирається залучити китайський бізнес до будівництва транспортної інфраструктури на анексованому півострові.
 
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України (СЗР).
 
Зазначається, що окупаційна адміністрація Криму планує залучити китайський бізнес, зокрема, до будівництва порту і залізниці. За словами Аксьонова, вже є попередня домовленість щодо двох об'єктів.
 
За даними СЗР, під час проведення останнього засідання Аксьонов заявив про наявність попередніх домовленостей щодо Керченського морського порту, який росіяни використовують для "сірого" експорту, а також щодо інфраструктури озера Донузлав, де розташована база Військово-морського флоту рф.
 
У розвідці поділилися, що китайських будівельників планують запросити на окупований півострів, щоб підписати з ними остаточну угоду. Серед компаній, які можуть узяти участь у будівництві - China State Construction Engineering Corporation. Вона є однією з найбільших з будівництва залізничної та транспортної магістралей.
Кримвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Політика
"Потьомкінський" саміт НАТО шле вбивчі сигнали. НАТО щойно здало Україну путіну – британські ЗМІ
Переклад iPress – 27 червня 2025, 14:08
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Політика
Гра на дві руки. Як Україна виграє від закордонного оборонного партнерства – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 27 червня 2025, 10:57
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Політика
Асиметрична війна. Чому нещодавні несподівані атаки України та Ізраїлю мають турбувати Тайвань – War on the Rocks
Переклад iPress – 27 червня 2025, 08:37
Перемога опортунізму над ідеологією.
Політика
Перемога опортунізму над ідеологією. "Таткові" Трампу байдуже НАТО – Bloomberg
Переклад iPress – 26 червня 2025, 14:26
Політика
"Татко" Трамп виходить на перший план. НАТО схиляється перед його вимогами – The Times
Переклад iPress – 26 червня 2025, 11:15
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Політика
Багато диму та вогню. Проте ситуація з Іраном залишається невизначеною – Том Купер
Переклад iPress – 26 червня 2025, 07:33
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Політика
Де знаходиться збагачений уран Ірану? Перемир'я підкреслює таємничість долі запасів – Bloomberg
Переклад iPress – 25 червня 2025, 14:32
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Політика
Поєднати слова із силою. Заклик до рішучих дій для України – відкритий лист європарламентарів, дипломатів та військових до НАТО
Переклад iPress – 25 червня 2025, 11:32
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється