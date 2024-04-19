Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

рф зможе підтримувати наступ в Україні принаймні протягом наступних двох років – WP

19 квітня 2024, 12:45
рф зможе підтримувати наступ в Україні принаймні протягом наступних двох років – WP
Експерти зазначають, що малоймовірно, що Росія зможе поставити в армію більш сучасну техніку, наприклад, танк Т-14 "Армата".

росія нарощує військове виробництво, поповнюючи запаси стандартної зброї й боєприпасів, і, ймовірно, зможе підтримувати наступ в Україні принаймні протягом наступних двох років, кажуть аналітики. Перебудувавши економіку на військовий лад, змусивши наявні підприємства працювати в посиленому режимі, щоб виробляти або ремонтувати старе озброєння, і закуповуючи запчастини в Ірані, Китаї та Північній Кореї, росія дивовижного відновлення після перших втрат в Україні.

Про це пише The Washington Post.

"росія не виробляє більше сучасної бойової техніки... Але вона робить набагато більше простішого озброєння, гвинтівок, снарядів, масової зброї для пересічних солдатів", — каже російський економіст Ніколай Кульбака.

Озброєння радянської епохи, включно з ракетами й керованими авіабомбами, компенсувало нездатність росії, принаймні поки що, виробити й розгорнути нову, передову зброю, таку як танк Т-14 "Армата". Американські офіційні особи спочатку вважали, що війна в Україні серйозно послабила російські збройні сили. Але голова Європейського командування ЗС США генерал Крістофер Каволі виступив у Конгресі із заявою, що у москви зараз більше солдатів, ніж на початку війни, і що її збройні сили "демонструють зростаючу здатність навчатися й адаптуватися до викликів на полі бою як у тактичному, так і в технологічному плані".

Аналітик із питань сухопутної війни з Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Майкл Гьєрстад вважає, що росія може виробляти до 330 танків на рік, але насправді робить удвічі менше. Проте москві вдалося поповнити запаси танків (до 1140), які, згідно з оцінками, вона втратила у 2023 році, шляхом відновлення старої бронетехніки, взятої зі складу. Майкл Гьєрстад також додав, що росія намагалася компенсувати постачання передової західної техніки в Україну, надаючи перевагу кількості та виділяючи кращі танки більш підготовленим підрозділам, а старіші танки Т-55 і Т-62 постачала до частин, які складаються з призовників та колишніх ув'язнених. 

Експерти зазначають, що поставки наявного озброєння обмежені, і що ключовим завданням для росії є розвиток потенціалу для створення нових бойових машин, оскільки старі моделі для модернізації закінчаться. Також малоймовірно, що Росія зможе поставити в армію більш сучасну техніку, наприклад, танк Т-14 "Армата". Військовий експерт і кореспондент російської служби ВВС Аксьонов сказав, що немає жодних доказів, що виробництво "Армати" коли-небудь було завершено.

озброєннявійна в Україніросія загроза

Останні матеріали

З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Політика
З голуба миру на яструба війни. Як росія атакувала Францію і радикалізувала Еммануеля Макрона – The Economist
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 12:24
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Політика
кремль у захваті від того, як США вагаються щодо допомоги Україні. Як збуджені пропагандони путіна плекають перспективу повернення Трампа – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 квітня 2024, 06:14
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Політика
Організуватись заради перемоги. Лідери мають чітко окреслити громадянам перемогу як мету – Бен Годжес
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 15:06
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Технології
У НАТО занепокоєні долею підводної інфраструктури вільного світу. Тим часом росіяни агресивно атакують їхню критичну наземну інфраструктуру
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 12:13
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Політика
Є одна війна – глобальна: автократій проти вільного світу. Україна її частина – Девід Екс
Переклад iPress – 18 квітня 2024, 08:38
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Політика
Баланс сил. Коли у росіян закінчаться БТР, БМП і танки – Дональд Гілл
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 13:25
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Політика
Чому американські літаки захистили Ізраїль, але не Україну? Це стає уроком для інших країн – Енн Епплбом
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 10:56
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Політика
Допомога США Ізраїлю викликає іронію та критику. Проте доля допомоги поки невизначена – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 квітня 2024, 08:31
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється