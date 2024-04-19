рф зможе підтримувати наступ в Україні принаймні протягом наступних двох років – WP

Експерти зазначають, що малоймовірно, що Росія зможе поставити в армію більш сучасну техніку, наприклад, танк Т-14 "Армата".

росія нарощує військове виробництво, поповнюючи запаси стандартної зброї й боєприпасів, і, ймовірно, зможе підтримувати наступ в Україні принаймні протягом наступних двох років, кажуть аналітики. Перебудувавши економіку на військовий лад, змусивши наявні підприємства працювати в посиленому режимі, щоб виробляти або ремонтувати старе озброєння, і закуповуючи запчастини в Ірані, Китаї та Північній Кореї, росія дивовижного відновлення після перших втрат в Україні.

Про це пише The Washington Post.

"росія не виробляє більше сучасної бойової техніки... Але вона робить набагато більше простішого озброєння, гвинтівок, снарядів, масової зброї для пересічних солдатів", — каже російський економіст Ніколай Кульбака.

Озброєння радянської епохи, включно з ракетами й керованими авіабомбами, компенсувало нездатність росії, принаймні поки що, виробити й розгорнути нову, передову зброю, таку як танк Т-14 "Армата". Американські офіційні особи спочатку вважали, що війна в Україні серйозно послабила російські збройні сили. Але голова Європейського командування ЗС США генерал Крістофер Каволі виступив у Конгресі із заявою, що у москви зараз більше солдатів, ніж на початку війни, і що її збройні сили "демонструють зростаючу здатність навчатися й адаптуватися до викликів на полі бою як у тактичному, так і в технологічному плані".

Аналітик із питань сухопутної війни з Міжнародного інституту стратегічних досліджень (IISS) Майкл Гьєрстад вважає, що росія може виробляти до 330 танків на рік, але насправді робить удвічі менше. Проте москві вдалося поповнити запаси танків (до 1140), які, згідно з оцінками, вона втратила у 2023 році, шляхом відновлення старої бронетехніки, взятої зі складу. Майкл Гьєрстад також додав, що росія намагалася компенсувати постачання передової західної техніки в Україну, надаючи перевагу кількості та виділяючи кращі танки більш підготовленим підрозділам, а старіші танки Т-55 і Т-62 постачала до частин, які складаються з призовників та колишніх ув'язнених.

Експерти зазначають, що поставки наявного озброєння обмежені, і що ключовим завданням для росії є розвиток потенціалу для створення нових бойових машин, оскільки старі моделі для модернізації закінчаться. Також малоймовірно, що Росія зможе поставити в армію більш сучасну техніку, наприклад, танк Т-14 "Армата". Військовий експерт і кореспондент російської служби ВВС Аксьонов сказав, що немає жодних доказів, що виробництво "Армати" коли-небудь було завершено.