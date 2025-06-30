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рф зосередила 50 000 військових у районі Сум – WSJ

30 червня 2025, 08:55
рф зосередила 50 000 військових у районі Сум – WSJ
Фото: з вільного доступу
Росіяни перебувають за 20 кілометрів від міста
Витіснивши українські війська з Курської області, росіяни тепер перетнули кордон і просуваються до міста Суми, перебуваючи від нього всього за 20 кілометрів. 
 
Про це пише The Wall Street Journal.
 
Обласний центр Сумської області став новою метою для москви, і кремль використовує свою перевагу в живій силі.
 
"За словами українських військових, росія зосередила в цьому районі 50 000 солдатів, і вони перевершують українські сили чисельністю приблизно в 3 рази", - пише видання.
 
Як зазначає WSJ, за останній рік лінія фронту зросла більш ніж на 100 миль (150 км), і тепер простягається більш ніж на 750 миль (1200 км) від північного сходу до півдня.
 
На початку цього місяця Україна направила елітні підрозділи з управління військової розвідки, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Відтоді просування російських військ у Сумах здебільшого зупинено, і Україна відвоювала частину території. Однак це нелегке завдання для українських військ, які майже скрізь на фронті поступаються за чисельністю.
 
"Їхня чисельність - велика проблема для нас, хоча й не достатня, щоб нас розгромити. Ворог втрачає від 300 до 400 осіб на день по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з такими втратами. Вони продовжують привозити резерви", - сказав Каппа, командир підрозділу "Химера".
 
Як пише WSJ, солдати в цьому районі кажуть, що утримання Сумської області обходиться більшими людськими жертвами, ніж необхідно.
 
Бійці також скаржилися, що райони, якими зараз просуваються росіяни, не були заміновані.

 

війна в Україніросія окупантиСуми

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