рф зосередила 50 000 військових у районі Сум – WSJ

Росіяни перебувають за 20 кілометрів від міста

Витіснивши українські війська з Курської області, росіяни тепер перетнули кордон і просуваються до міста Суми, перебуваючи від нього всього за 20 кілометрів.

Про це пише The Wall Street Journal.

Обласний центр Сумської області став новою метою для москви, і кремль використовує свою перевагу в живій силі.

"За словами українських військових, росія зосередила в цьому районі 50 000 солдатів, і вони перевершують українські сили чисельністю приблизно в 3 рази", - пише видання.

Як зазначає WSJ, за останній рік лінія фронту зросла більш ніж на 100 миль (150 км), і тепер простягається більш ніж на 750 миль (1200 км) від північного сходу до півдня.