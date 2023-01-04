рф зосередилася на одному напрямку – Генштаб

Війська рф зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському напрямку, а також намагаються покращити тактичне становище на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямках.

Про це 4 січня повідомив Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

Зазначається, що за минулу добу підрозділи ЗСУ відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Білогорівка Луганської області та Соледар, Красна Гора, Бахмут, Майорськ, Мар’їнка, Новомихайлівка, Побєда і Красногорівка Донецької області.

На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без істотних змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено.

За добу 3 січня противник завдав семи ракетних та 18 авіаційних ударів, а також здійснив понад 85 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільній інфраструктурі Краматорська в Донецькій області, Запоріжжі та Херсоні.

"Є постраждалі серед мирного населення. Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України", - наголосили у Генштабі.

Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Ракетники та артилеристи вразили два пункти управління, п'ять районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БПЛА окупантів.

Раніше повідомлялось, що окупанти залякують військовим трибуналом солдатів, які хочуть здатися в полон.