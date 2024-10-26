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Rheinmetall будує в Україні 4 заводи

26 жовтня 2024, 15:57
Rheinmetall будує в Україні 4 заводи
Один із них вже працює.

Німецький концерн Rheinmetall побудує в Україні загалом чотири заводи з виробництва зброї. які будуть виробляти різні типи озброєнь. 

Про це йдеться в інтерв'ю гендиректора Rheinmetall Арміна Паппергера.

"У нас багато хороших планів. Перший завод уже працює. Українська оборонна індустрія - це наш партнер. Зараз у нас є виробниче підприємство і підприємство з обслуговування. Наприкінці року ми вже матимемо першу надсучасну бойову піхотну машину Lynx в Україні. На цей момент ми обслуговуємо бойові машини піхоти, але також головні бойові танки. Тож це дуже продуктивне спільне підприємство", - заявив директор. 

Паппергер додав, що Rheinmetall перебуває на шляху до будівництва порохового заводу, заводу з виготовлення боєприпасів в Україні.

"Третій момент - це те, що ми хочемо налагодити виробництво систем ППО, щоби ви могли самі себе захищати", - сказав він.

Крім того, директор концерну розкрив подробиці щодо готовності цих чотирьох заводів.

"Справи просуваються. Перший завод уже готовий. Другий на підході. І я тепер наполягаю на тому, щоби прискорити все це, бо часу в нас немає, ми не маємо його втрачати", - сказав гендиректор. 

Перший завод вже готовий і працює, на ньому є виробнича лінія та цех обслуговування техніки. До кінця року ми випустимо першу партію БМП Lynx.

Другий і третій заводи будуть виробляти порох і боєприпаси, в вони вже на підході.

А четвертий завод вироблятиме системи ППО.

 
УкраїнаRheinmetall

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