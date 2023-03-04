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Rheinmetall може побудувати завод в Україні — Spiegel

04 березня 2023, 16:48
Rheinmetall може побудувати завод в Україні — Spiegel
Німецький концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

 

Збройний концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу в Україні.

Про це заявив керівник компанії Армін Паппергер.

Повідомляє Spiegel.

"Завод Rheinmetall може бути побудований в Україні приблизна за 200 мільйонів євро", - заявив керівник Rheinmetall.

Завод міг би виробляти в рік до 400 основних бойових танків типу "Panther", заявив Паппергер.

За його словами. переговори з українським урядом він назвав "багатообіцяючими" і сподівається на рішення протягом наступних двох місяців.

"Panther" - це концепт нового танка, який компанія Rheinmetall представила влітку минулого року. Розробка на основі Leopard 2, проте є більш зручним для країн, які вже мають на озброєнні Leopard.

Керівник Rheinmetall впевнений, що завод можна захистити від російських повітряних нальотів: "Захист за допомогою протиповітряної оборони не буде складним".

Армін Паппергер вважає, що для перемоги Україні потрібно від 600 до 800 танків. 

"Навіть якщо Німеччина відмовиться від усіх 300 танків Leopard 2, наявних у Бундесверу, цього все одно буде занадто мало", - додав німецький підприємець.

Rheinmetall сьогодні випускає близько 250 танків: "Ми працюємо на повній швидкості. Ми вже ввели в експлуатацію понад 40 бойових машин піхоти Marder, а до кінця року їх буде близько 100. З 50 танків Leopard 2A4 готові близько 30. Також є близько 100 старих моделей Leopard 1, з яких ми можемо відновити 88 машин".

Паппергер вважає, що війна триватиме ймовірно, роками і тому західні союзники надсилають туди достатньо зброї, щоб Україна могла захистити себе, але сьогодні українці не мають достатньо обладнання, щоб повністю відвоювати свою територію.

УкраїнаRheinmetall завод

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