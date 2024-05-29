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ПОЛІТИКА

Rheinmetall отримала замовлення від європейської країни на постачання сотень тисяч боєприпасів

29 травня 2024, 09:04
Rheinmetall отримала замовлення від європейської країни на постачання сотень тисяч боєприпасів
Не варто виключати, що боєприпаси може отримати Україна.

Німецька компанія Rheinmetall уклала ще один контракт на постачання 35-мм програмованих боєприпасів AHEAD для системи протиповітряної оборони Skynex у неназвану європейську країну. Точна вартість угоди не розголошується, але вказано, що вона сягає сотні мільйонів євро.

Виробник додав, що поставить "шестизначну кількість снарядів".

"Skynex базується на гарматній системі ППО і тому особливо підходить для захисту на близьких дистанціях, де керовані ракети не можуть бути ефективними. Крім того, використання програмованих боєприпасів значно дешевше, ніж аналогічні системи на основі керованих ракет", ‒ йдеться у повідомленні

Компанія зауважує, що після пострілу на 35-мм снаряди неможливо вплинути навіть із допомогою засобів радіоелектронної боротьби.

На озброєнні Skynex має автоматичну гармату Oerlikon Mk3 із ефективною дальністю стрільби на 4 кілометри, вона може робити 1000 пострілів за хвилину.

Про яку саме європейську країну йдеться, в компанії не уточнили, втім, не варто виключати, що боєприпаси може отримати Україна, яка має щонайменше дві установки Skynex.

Наприкінці квітня уряд Німеччини прозвітував про чергову партію військової допомоги Україні, до якої серед іншого увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема зенітний ракетний комплекс Skynex  із боєприпасами, снаряди й бронетехніка.

RheinmetallНімеччинабоєприпаси

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