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Rheinmetall отримало історично велику угоду від країни-члена НАТО Румунії

22 грудня 2023, 19:05
Rheinmetall отримало історично велику угоду від країни-члена НАТО Румунії
Міністерство оборони Румунії уклало контракт з виробником зброї Rheinmetall на модернізацію зенітних артилерійських систем Oerlikon GDF 103.

Про це компанія Rheinmetall написала на сайті.

Для компанії Rheinmetall це перше в історії велике замовлення від країни-члена НАТО і ЄС - Румунії. 

Контракт має вартість  близько €328 млн і передбачає поставку чотирьох систем, а також навчання, постачання запасних частин та інші послуги.  

Дві системи мають бути поставлені протягом наступних двох років, ще дві - протягом трьох років.

"Це перше значне замовлення від румунського уряду розширює нашу присутність у Центральній Європі. Воно також підкреслює роль Rheinmetall як провідного постачальника наземних систем протиповітряної оборони. Крім того, це замовлення посилить оборонні можливості ЄС і НАТО на східному фланзі Європи, чому ми дуже раді", - заявив голова правління Rheinmetall AG Армін Паппергер.

В румунському місті Сату-Маре, поруч з кордоном з Україною і Угорщиною, вже кілька місяців працює сервісний центр Rheinmetall, де здійснюється технічне обслуговування і ремонт військової техніки.

Кожна з замовлених установок складається з системи управління вогнем Oerlikon Skymaster TLCN; тактичної радіолокаційної станції X-Band Tactical Acquisition Radar 3D, або X-TAR3D; шести 35-мм спарених гармат GDF009 TREO Oerlikon Twin Guns, включно з автозаряджаючим пристроєм; і двох надпотужних спеціальних вантажівок для транспортування системи управління вогнем і радіолокаційної станції стеження.  

Модернізована зенітна артилерійська система Oerlikon - це модульна, гнучка наземна система протиповітряної оборони для захисту стаціонарних об'єктів і споруд на малій дальності. Вона здатна одночасно уражати до чотирьох цілей на дуже малій відстані, в тому числі наземні цілі.

Гарматні засоби ППО лінійки Skynex добре підходять для операцій на близьких дистанціях, де керовані ракети є неефективними. Тут використовується скорострільна автоматична гармата Oerlikon зі скорострільністю 1100 пострілів за хвилину і максимальною ефективною дальністю стрільби до 4000 метрів.

В компанії Rheinmetall відзначили, що нещодавній успіх застарілої 35-мм зенітної установки Gepard в Україні підкреслює неабияку ефективність гарматної протиповітряної оборони у протидії повітряним загрозам – особливо крилатим ракетам і безпілотникам – і незмінну важливість протиповітряної оборони ближнього радіусу дії в сучасній війні.

В кінці жовтня стало відомо, що Румунія встановила протидронову систему на кордоні з Україною через постійні "зальоти" російських дронів. 
РумуніяППОRheinmetall

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