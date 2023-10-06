Rheinmetall отримав велике замовлення на артилерійські боєприпаси для України та ФРН

Уряд ФРН замовив постачання ЗСУ десятків тисяч снарядів L15, а також снарядів 155-мм Assegai для збройних сил Німеччини.

Німецький збройний концерн Rheinmetall отримав велике замовлення на постачання артилерійських боєприпасів для України та ФРН.

Про це йдеться на сайті концерну.

Зазначається, що уряд ФРН замовив постачання для ЗСУ десятків тисяч снарядів L15, а також звичайних 155-мм снарядів Assegai для німецьких збройних сил.

Компанія уточнила, що вартість замовлення становить нижній діапазон тризначної суми в мільйонах євро, а постачання заплановане на 2024 рік.

Наголошується також, що нещодавно укладена рамкова угода на постачання 155-мм артилерійських боєприпасів розрахована до 2029 року, а потенційний обсяг замовлень коштує майже 1,2 млрд євро.