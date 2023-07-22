Матеріали:
Теми:

Rheinmetall передасть боєприпаси проти російських дронів

22 липня 2023, 21:12
Rheinmetall передасть боєприпаси проти російських дронів
Компанія планує передати нові зенітні боєприпаси до самохідних установок Gepard для збиття БПЛА.

Передати ЗСУ їх мають вже найближчим часом.

Про це повідомляє Bild.

"Аби вирішити проблему гострої нестачі боєприпасів, компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі за кілька місяців – те, що зазвичай займає роки" - пише видання.

Rheinmetall має поставити 300 тисяч снарядів для Gepard, 40 тисяч з яких вже цього року.

"Через дефіцит боєприпасів українські військові зазвичай роблять лише по п'ять залпів, хоча за одну чергу гармати цих установок вистрілюють до 20 снарядів" - йдеться в матеріалі. 

В Німеччині виник брак запасів цих боєприпасів тому, що Gepard датується 1980-ми роками, і документації на управління ними не залишилося. Тому інженери переробили існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках.

"Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак", – заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер.

дрониБПЛАRheinmetall боєприпаси

Останні матеріали

Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Політика
Притча про F-16 для України. Контрнаступ просувається повільно через зволікання США із допомогою Україні – Wall Street Journal
Переклад iPress – 21 липня 2023, 16:15
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
LifeStyle
Хроніки лайнорашаТВ. Як американський письменник на 5 днів занурився у путінську пропаганду – The Atlantic
Переклад iPress – 21 липня 2023, 13:44
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Cуспільство
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни – для початківців, дубль ІІ, частина ІІІ – Том Купер
Переклад iPress – 21 липня 2023, 06:47
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Політика
ВМС США і НАТО відмовилися від пропозиції України захищати зерно у водах НАТО. Тепер росія може погрожувати Фінляндії? – профільне видання gCaptain
Переклад iPress – 20 липня 2023, 16:54
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Політика
США мають допомогти Україні виграти війну без зайвих перешкод. Адже не все знаходиться під їхнім контролем – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 20 липня 2023, 12:49
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Технології
Війна – це постійний терор і хаос. Моніторинг війни для початківців, дубль ІІ – Том Купер
Переклад iPress – 20 липня 2023, 00:03
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Політика
Жодного співчуття бізнесу, чиї російські активи привласнив путін. Ціна, яку заплатили, аби лишатися в ліжку з тираном – The Telegraph
Переклад iPress – 19 липня 2023, 15:03
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Політика
У Вільнюсі НАТО здобуло дві перемоги і одну велику поразку. Поразка – у відтермінуванні членства України в Альянсі – Корі Шейк
Переклад iPress – 19 липня 2023, 12:19
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється