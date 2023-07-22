Rheinmetall передасть боєприпаси проти російських дронів

Компанія планує передати нові зенітні боєприпаси до самохідних установок Gepard для збиття БПЛА.

Передати ЗСУ їх мають вже найближчим часом.

Про це повідомляє Bild.

"Аби вирішити проблему гострої нестачі боєприпасів, компанія Rheinmetall встановила нову виробничу лінію на своєму заводі в Унтерлюсі за кілька місяців – те, що зазвичай займає роки" - пише видання.

Rheinmetall має поставити 300 тисяч снарядів для Gepard, 40 тисяч з яких вже цього року.

"Через дефіцит боєприпасів українські військові зазвичай роблять лише по п'ять залпів, хоча за одну чергу гармати цих установок вистрілюють до 20 снарядів" - йдеться в матеріалі.

В Німеччині виник брак запасів цих боєприпасів тому, що Gepard датується 1980-ми роками, і документації на управління ними не залишилося. Тому інженери переробили існуючі 35-мм боєприпаси, призначені для бортового озброєння БМП, щоб використовувати їх в зенітних установках.

"Ця продукція рятує життя. Кожен збитий дрон важливий для жителів Києва та інших міст, які щодня побоюються нових атак", – заявив глава Rheinmetall Армін Паппергер.