Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси для боротьби з дронами

05 жовтня 2023, 09:58
Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси для боротьби з дронами
Копання виграла новий тендер на постачання ЗСУ систем SurveilSpire.

Rheinmetall передав Україні додаткові комплекси виявлення та боротьби з дронами під назвою SurveilSpire.

Про це повідомляє прес-слкужба Rheinmetall.

"Замовлення у двозначному діапазоні мільйонів євро. Замовлення зробив німецький уряд", - зазначили в прес-службі Rheinmetall.

Повідомляється, що копання виграла новий тендер на постачання ЗСУ систем SurveilSpire. Вони призначені для розвідки та боротьби з ворожими дронами. До складу комплексу входить вежа з камерами денного і нічного бачення, пілотовані дрони і система управління, а також транспорт.

Система використовується, зокрема, для моніторингу ділянок місцевості. Система також може забезпечити мережу 5G. Згідно з офіційними даними, у розробці комплексу Rheinmetall співпрацює з естонською компанією DefSecIntel.

"Доставка комплексів уже розпочалася", - наголосили у прес-службі концерну.

Для розгортання системи потрібно лише три особи. Система використовує бездротові канали зв'язку, зокрема 4G та Starlink, для передачі відео на мобільний командний пункт. Сонячні панелі дозволяють SurveilSpire збільшити тривалість роботи. Отриману від камер та розвідувальних дронів інформацію блок управління комплексу обробляє за допомогою спеціального програмного забезпечення та штучного інтелекту.

дронидопомога УкраїніRheinmetall

Останні матеріали

У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Політика
У Словаччині ми поділяємо страх усіх сусідів України. То чому ж ми повертаємося до росії? – Моніка Компанікова
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 13:09
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Cуспільство
Україна ще може здивувати всіх. Український контрнаступ та уроки Франції 1940 року – Майл Пек
Переклад iPress – 05 жовтня 2023, 09:07
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Політика
Ілон Москаль. Пропагандони путіна хваляться: Ілон Маск є їхнім агентом – Джулія Девіс та Пекка Калліоніемі
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 12:33
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Політика
Важкий шлях до Криму. Перед Україною стоїть дилема, чи зможе вона туди потрапити – Марк Галеотті
Переклад iPress – 04 жовтня 2023, 00:20
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Cуспільство
ЗСУ вибивають росіян біля Бахмута. Та намагаються протистояти контратакам у свої фланги на південному фронті – Том Купер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 23:36
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Політика
Що отримують США, коли допомагають Україні. І що можуть втратити, припинивши допомогу – Макс Бут
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 12:48
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Політика
путін відкриває новий фронт проти Заходу. Настав час для НАТО змусити росію оборонятися – Івана Страднер
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 11:59
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Політика
Політичний ризик. Ціна свободи – плати або згинеш – Едвард Лукас
Переклад iPress – 03 жовтня 2023, 09:36
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється