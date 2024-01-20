Нова система протиповітряної оборони Skyranger 30 успішно пройшла випробування.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall підготував до серійного виробництва нову версію системи ППО Skyranger 30, яка успішно пройшла випробування.

Про це пише АрміяInform.

Відомо, що у 2023 році система нової версії A1 Skyranger 30 пройшла успішні випробування та бойову стрільбу на полігоні групи компаній Оксенбоден у Швейцарії. Випробування дозволили оцінити продуктивність системи як у стаціонарному, так і в мобільному режимах, що стало значним кроком у її розвитку, повідомляє АрміяInform.

Система ППО Skyranger 30 A1 є випробувальним стендом зі стратегічною метою — полегшити систему Skyranger 30 A3, яка очікується у 2024 році. Адаптована конструкція A1 сприяє ефективному тестуванню та оптимізації, дозволяючи використовувати різні варіанти замовника з різними радарами та ефекторами.

Зенітна ракетно-гарматна система Skyranger 30 складається з високошвидкісної 30-мм зенітної гармати, двох зенітних ракет та системи управління вогнем. Бойовий модуль може встановлюватися на колісні броньовані машини або гусеничне шасі.

Для збиття повітряних об’єктів автоматична гармата Oerlikon KCE-ABM використовує боєприпаси з програмованим повітряним підривом, що створюють хмару із вольфрамових уламків яка має уражати ціль.

Відомо, що Угорщина уклала з Rheinmetall контракт на розробку башти Skyranger 30 для встановлення на шасі бойової машини піхоти Lynx. Данія і Німеччина, також планують закупити Skyranger 30, яка в обох випадках буде встановлена на різні колісні броньовані машини.