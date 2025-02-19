Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Rheinmetall підписав угоду з Німеччиною на $270 млн для підтримки ЗСУ

19 лютого 2025, 19:51
Rheinmetall підписав угоду з Німеччиною на $270 млн для підтримки ЗСУ
У компанії уточнили, що угода охоплює не лише Бундесвер, а й збройні сили союзників, зокрема НАТО
Оборонний концерн Rheinmetall уклав угоду з Бундесвером на надання логістичної підтримки під час передислокації військ як у Німеччині, так і за її межами.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Рамкова угода діятиме три роки, а її вартість може сягати 260 млн євро (271 млн дол). При цьому контракт можуть продовжити до 2029 року.
 
"Завдяки своєму центральному розташуванню в Європі Німеччина є одночасно і транзитною країною, і логістичним центром колективної оборони. Тому в рамках НАТО і ЄС країна відіграє ключову роль у передислокації сил", – зазначили в Rheinmetall.
 
У компанії уточнили, що угода охоплює не лише Бундесвер, а й збройні сили союзників, зокрема НАТО.
 
Контракт уклали на тлі посиленого інтересу до європейського оборонного сектору. Це стало наслідком заяв експрезидента США Дональда Трампа, який закликав країни Європи збільшити витрати на власну безпеку.
 
Акції Rheinmetall, які зросли майже вдесятеро з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, піднялися ще на 0,7% у середу.
війна в УкраїніRheinmetallросія окупанти

Останні матеріали

Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Політика
Прихована історія першої поїздки Трампа до москви у 1987 році. Як КДБ вербувало Трампа – Люк Гардінг
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 15:33
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Політика
Президент Дампф вчергове несе маячню. Але набагато важливіше те, що ЗСУ намагаються вийти з котла під Андріївкою – Том Купер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 11:13
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Політика
Команда Трампа умиротворює імперію, яку Україна руйнує. Просування рашистів пробуксовує – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 19 лютого 2025, 08:46
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Політика
Європа: передумови та стимули стати на захист України. Але чи знайдеться воля? – Джек Вотлінг та Тімоті Еш
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 14:32
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Політика
Мир чи поділ? росіяни та американці говорять про Україну без українців – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 11:43
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Для росіян жодні домовленості не варті й копійки, якщо вони не підкріплені силою. Інтенсивність російських атак продовжує знижуватися – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 18 лютого 2025, 07:18
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Політика
Новий підрозділ для вбивств. Хто веде тіньову війну росії проти Заходу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 12:15
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Політика
США змінюють бік? Схоже, це тиждень, коли закінчився світ з 1945 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 17 лютого 2025, 01:26
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється