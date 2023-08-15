Rheinmetall підтвердив передачу Україні розвідувальних БПЛА Luna
Про це йдеться на сайті Rheinmetall.
Концерн передасть БПЛА українським Збройним силам від імені Німеччини протягом цього року.
Комплект безпілотників складається з наземної станції управління з кількома дронами, пускової катапульти і військових вантажівок.
Нова Luna від Rheinmetall – новітня безпілотна система, яка перевершує попередню модель за всіма характеристиками.
Окрім використання як розвідувальної системи, дрони можуть забезпечувати мережу LTE, перехоплювати чи глушити зв'язок.
Безпілотники відіграють важливу роль у війні проти росії, яка масово атакує військові і цивільні об'єкти за допомогою іранських дронів-камікадзе.
Дрони компанії Rheinmetall важливі і для військових операцій ЗСУ, адже оперативний досвід демонструє, що результати розвідки в режимі реального часу відіграють вирішальну роль у проведенні операцій.