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Rheinmetall підтвердив передачу Україні розвідувальних БПЛА Luna

15 серпня 2023, 17:08
Rheinmetall підтвердив передачу Україні розвідувальних БПЛА Luna
Photo credits: Rheinmetall
Розвідувальний безпілотний літальний апарат нового покоління Luna NG має повітряну підтримку ближнього радіуса дії.

Про це йдеться на сайті Rheinmetall

Концерн передасть БПЛА українським Збройним силам від імені Німеччини протягом цього року.

Комплект безпілотників складається з наземної станції управління з кількома дронами, пускової катапульти і військових вантажівок.

Нова Luna від Rheinmetall – новітня безпілотна система, яка перевершує попередню модель за всіма характеристиками. 

Окрім використання як розвідувальної системи, дрони можуть забезпечувати мережу LTE, перехоплювати чи глушити зв'язок.

Безпілотники відіграють важливу роль у війні проти росії, яка масово атакує військові і цивільні об'єкти за допомогою іранських дронів-камікадзе. 

Дрони компанії Rheinmetall важливі і для військових операцій ЗСУ, адже оперативний досвід демонструє, що результати розвідки в режимі реального часу відіграють вирішальну роль у проведенні операцій. 

Днями видання Bild написало, що Rheinmetall передасть Україні сучасні розвідувальні дрони.
RheinmetallLunaУкраїна

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