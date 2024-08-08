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Rheinmetall планує передати ЗСУ першу БМП Lynx вже цього року

08 серпня 2024, 20:52
Rheinmetall планує передати ЗСУ першу БМП Lynx вже цього року
Wikipedia
БМП матиме потужну броню, яка захищатиме від стрілецької зброї, уламків та деяких видів вибухів.

До кінця 2024 року німецький концерн Rheinmetall планує передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx.

Про це йдеться в піврічному звіті компанії.

В документі компанія відзначила значне зростання доходів завдяки продажам військової техніки і озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам по ЄС, НАТО та Україні.

Гендиректор компанії Армін Паппергер сказав, що компанія очікує річне зростання продажів на рівні близько 2 млрд євро у найближчі роки. 

Так, в другому кварталі цього року вони зросли приблизно на 50%.

Крім того, в звіті вказано, що першу БМП Lynx буде передано Україні до кінця 2024 року. Наразі невідомо, де саме будуть збирати ці машини, але компанія веде переговори щодо локалізації виробництва.

 
БМП LynxRheinmetall

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