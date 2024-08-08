Rheinmetall планує передати ЗСУ першу БМП Lynx вже цього року
До кінця 2024 року німецький концерн Rheinmetall планує передати Україні першу бойову машину піхоти Lynx.
Про це йдеться в піврічному звіті компанії.
В документі компанія відзначила значне зростання доходів завдяки продажам військової техніки і озброєння збройним силам Німеччини, а також партнерам по ЄС, НАТО та Україні.
Гендиректор компанії Армін Паппергер сказав, що компанія очікує річне зростання продажів на рівні близько 2 млрд євро у найближчі роки.
Так, в другому кварталі цього року вони зросли приблизно на 50%.
Крім того, в звіті вказано, що першу БМП Lynx буде передано Україні до кінця 2024 року. Наразі невідомо, де саме будуть збирати ці машини, але компанія веде переговори щодо локалізації виробництва.