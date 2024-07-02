Rheinmetall почне будувати завод боєприпасів в Литві без спецдозволу

Проєкту пропонують надати статус, який забезпечує невідкладні потреби державної безпеки та оборони Литви.

Міністерство економіки і інновацій Литви внесло на розгляд уряду пропозицію розпочати будівництво заводу оборонно-промислового концерну Rheinmetall без спеціального дозволу.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Новий проєкт може отримати статус, який забезпечує невідкладні потреби державної безпеки та оборони країни і якщо рішення буде прийнято, то спеціальний дозвіл можна буде отримати пізніше, до закінчення будівництва.

У відомстві кажуть, що Литва закуповує більшу частину своєї зброї та боєприпасів на міжнародних ринках.

"Щоб литовська армія мала постійний доступ до необхідної зброї та боєприпасів, що відповідають потребам держави, необхідно забезпечити задоволення основних потреб держави суб'єктами господарювання, що діють на території Литви", - написано в проєкті постанови уряду.

В литовському міністерстві оборони наголосили, що завод вартістю 180 млн євро забезпечуватиме литовську армію необхідною кількістю боєприпасів, а також їх безперебійні поставки у разі загрози.