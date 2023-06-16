Rheinmetall поставить Україні снаряди для установок Gepard

Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.

Концерн Rheinmetall розраховує укласти з урядом Німеччини контракт на мільярди євро протягом найближчих тижнів і поставити перші 35-мм снаряди для зенітних установок Gepard в Україну в липні.

Про це заявив генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє Reuters.

Rheinmetall запустила виробничу лінію після того, як Швейцарія відмовилася дозволити експорт 35 мм боєприпасів для Gepard в Україну.

За словами Паппергера, у липні Rheinmetall поставить перші 35-мм снаряди, виготовлені на новій виробничій лінії в Німеччині.

"Уряд замовив 300 тисяч снарядів... Цього року ми обов'язково поставимо від 40 тисяч до 60 тисяч снарядів", - сказав він.

Паппергер сказав, що вартість нового контракту з урядом Німеччини становитиме кілька мільярдів євро, і він сподівається, що Rheinmetall, один із найбільших виробників артилерійських гармат і танкових снарядів у світі, зможе оголосити про неї в найближчі шість тижнів.

"Німеччина має намір укласти з нами великий рамковий контракт", - сказав він Reuters в інтерв'ю в Брюсселі, де взяв участь у першому в історії спільному засіданні міністрів оборони країн НАТО та близько 20 керівників оборонної промисловості.

Протягом усього року Паппергер чекає на оборонні замовлення на "двозначну суму" в мільярдах євро.

"Це безперечно буде наш найкращий рік з точки зору прийому замовлень", - сказав він, додавши, що очікує цілої низки угод - з транспортних засобів, боєприпасів, електроніки та радіолокаційних систем.

Переговори в Брюсселі мали зосередитися на способах нарощування постачання артилерійських снарядів, засобів протиповітряної оборони та високоточних боєприпасів глибокої поразки, ракет з дальністю дії в сотні кілометрів, таких як британські Storm Shadow.

Попит на 155 мм артилерійські снаряди різко зріс після вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Але запаси союзників для власної оборони закінчилися, оскільки постачають снаряди до Києва.

Паппергер не став деталізувати будь-які результати переговорів у Брюсселі, але сказав, що в найближчі місяці НАТО опублікує дуже точні дані про те, наскільки більше промислових потужностей буде потрібно, "щоб ми були в безпеці в Європі та НАТО протягом наступних 10 років".

Він сказав, що Rheinmetall отримала замовлення лише на боєприпаси на кілька мільярдів євро з початку війни в Україні і чекає на додаткові угоди ще на кілька мільярдів євро.

"Ми виробляємо артилерійські снаряди майже на повну потужність, тому що попит є, міжнародний попит дуже високий, - сказав він, підтвердивши плани Rheinmetall збільшити виробництво до 600 тисяч снарядів у 2024 році з 450 тисяч. - Ми розраховуємо вийти на повну потужність наступного року ".

Відповідаючи на питання про прагнення НАТО перейти до загальних стандартів у виробництві артилерійських та інших снарядів, Паппергер сказав, що він відкритий для такого кроку, якщо країни домовляться про стандарти.

На думку експертів, загальні стандарти полегшать потік постачання боєприпасів та знизять ціни.