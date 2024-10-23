Rheinmetall вироблятиме стволи для зброї у Британії

Відбудеться це в рамках нової оборонної угоди між Берліном і Лондоном.

Німецький концерн Rheinmetall поверне виробництво артилерійських стволів до Великої Британії після довгої перерви.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Виробник озброєння планує виробляти стволи для артилерії у Великій Британії в межах нової масштабної оборонної угоди між Берліном і Лондоном, яка спрямована на зміцнення військового співробітництва та підтримки України. Новий завод - це частина глобальної ініціативи зі збільшення виробництва артсистем і боєприпасів, що стало актуальним після виснаження запасів внаслідок повномасштабного вторгнення рф в Україну.

З 2027 року на цьому заводі почнеться виробництво стволів для артилерійських гармат і танків: гаубиць калібру 120 і 155 мм і для британських танків Challenger 3.

Виробництво буде здійснюватися із використанням сталевих компонентів Sheffield Forgemasters.

Генеральний директор Rheinmetall Армін Паппергер оголосив, що інвестиції компанії в Британію забезпечать лідерство країни у розробці та виробництві оборонних технологій, спрямованих на захист як національної, так і глобальної безпеки.

Міністр оборони Великої Британії Джон Хілі назвав угоду "важливим моментом" у відносинах з Німеччиною та важливим кроком для зміцнення європейської безпеки. Пісторіус додав, що дві країни зближуються, а німецький колега Борис Пісторіус додав, що дві країни зближуються.

Угода включає плани щодо проведення спільних навчань британських і німецьких військ у країнах Балтії і спільної роботи над захистом підводної інфраструктури в Північному морі через побоювання російського саботажу.

Крім виробництва стволів, Rheinmetall планує розширити співпрацю з британськими компаніями у виробництві танків Challenger 3, бронемашин Boxer, а також у розробці безпілотних систем і озброєння для вертольотів.

Угода є частиною зусиль Лондона щодо відновлення відносин із європейськими союзниками після напруги через Brexit.

Разом з тим, Німеччина переглядає свою політику безпеки у відповідь на російську агресію.