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ПОЛІТИКА

Rheinmetall вже передав Збройним силам України першу бойову машину піхоти Lynx

07 січня 2025, 21:12
Rheinmetall вже передав Збройним силам України першу бойову машину піхоти Lynx
Зазначається, що БМП спочатку пройде польові випробування перед тим, як почнуться серійні поставки цих машин.

Німецький оборонний концерн Rheinmetall уже передав Україні новітню бойову машину піхоти KF41 Lynx. Це сталося наприкінці 2024 року.

 Про це Frankfurter Allgemeine Zeitung розповів гендиректор Rheinmetall Армін Паппергер.

Зазначається, що БМП спочатку пройде польові випробування перед тим, як почнуться серійні поставки цих машин.

Ще у червні минулого року Rheinmetall повідомляла, що підписала з урядом України меморандум про розширення стратегічної співпраці. Зокррема гендиректор концерну Армін Паппергер тоді обіцяв налагодити виробництво німецької бронетехніки безпосередньо в Україні.

Як зазначає Hartpunkt, Rheinmetall вперше публічно представила бойову машину Lynx KF41 у червні 2018 року на виставці в Парижі. Відтоді лише Угорщина виявила бажання придбати певну кількість цих машин для власних збройних сил. 

БМП Lynx оснащена пілотованою баштою "Lance 2.0", має на озброєнні 30-мм гармату MK 30-2/ABM та може мати інтегровану пускову установку для протитанкових ракет Spike LR2. Завдяки великому внутрішньому об’єму Lynx пропонує місце для трьох членів екіпажу та дев’яти десантників. 

НімеччинавійнаЗСУRheinmetall

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