Rheinmetall закінчує навчання українців для роботи на новому заводі
Про це пише Welt.
"Для роботи будуть використані українці, які зараз ще проходять навчання в Німеччині", - керівника компанії Арміна Паппергера.
Він додав, що завод в Україні буде запущено в експлуатацію вже незабаром.
"Ми хочемо почати працювати після літніх канікул", - додав Паппергера.
Rheinmetall брав участь у виробництві бойових машини піхоти Marder, зеніток Gepard, а також бойових танків Leopard,.
Відповідно, важливо дотримуватися максимально коротких відстаней до об'єктів ремонту та обслуговування. Rheinmetall хоче відкрити ремонтні центри в Україні, щоб танки та інша військова техніка могли бути приведені в форму на місці.