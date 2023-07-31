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Rheinmetall закінчує навчання українців для роботи на новому заводі

31 липня 2023, 12:02
Rheinmetall закінчує навчання українців для роботи на новому заводі
Rheinmetall планує відкрити завод в Україні, де працюватимуть громадяни України і наразі вони вже проходять навчання в Німеччині.

Про це пише Welt.

"Для роботи будуть використані українці, які зараз ще проходять навчання в Німеччині", - керівника компанії Арміна Паппергера.

Він додав, що завод в Україні буде запущено в експлуатацію вже незабаром.

"Ми хочемо почати працювати після літніх канікул", - додав Паппергера.

Rheinmetall брав участь у виробництві бойових машини піхоти Marder, зеніток Gepard, а також бойових танків Leopard,.

Відповідно, важливо дотримуватися максимально коротких відстаней до об'єктів ремонту та обслуговування. Rheinmetall хоче відкрити ремонтні центри в Україні, щоб танки та інша військова техніка могли бути приведені в форму на місці.

заводУкраїнаRheinmetall

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