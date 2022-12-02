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Рішення щодо безпеки ЗАЕС може бути досягнуте до кінця року – Гроссі

02 грудня 2022, 11:40
Рішення щодо безпеки ЗАЕС може бути досягнуте до кінця року – Гроссі
Рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року. Зараз обидві сторони погоджуються щодо деяких принципів.

Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

За його словами, в обговоренні безпеки атомної станції було досягнуто "важливого прогресу".

"Зараз обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перший – це захист: це означає погодитися, що ви не стріляєте ні зі станції, ні в станцію. Другий – це визнання того, що МАГАТЕ представляє єдино можливий шлях",  сказав Гроссі.

Своєю чергою глава МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.

"Відведення озброєнь зі станції – це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому разі було б частиною загальної домовленості", – зазначив очільник організації.

За його словами, російська сторона нібито "не проти договору і принципу захисту АЕС" і "не просить нічого на заміну".

"Моє зобов'язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, це станеться до кінця року", – анонсував Гроссі.

Також глава МАГАТЕ додав, що найближчим часом може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і главою кремля владіміром путіним.

Раніше повідомлялось, що окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції та співробітники росатома організували схему, за якою привласнюють собі кошти, призначені на виплату зарплат українському персоналу.

МАГАТЕбезпекаЗАЕСГроссі

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