Рішення щодо безпеки ЗАЕС може бути досягнуте до кінця року – Гроссі

Рішення щодо безпеки Запорізької АЕС може бути досягнуто вже до кінця цього року. Зараз обидві сторони погоджуються щодо деяких принципів.

Про це повідомляє гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

За його словами, в обговоренні безпеки атомної станції було досягнуто "важливого прогресу".

"Зараз обидві сторони дійшли згоди щодо деяких фундаментальних принципів. Перший – це захист: це означає погодитися, що ви не стріляєте ні зі станції, ні в станцію. Другий – це визнання того, що МАГАТЕ представляє єдино можливий шлях", – сказав Гроссі.

Своєю чергою глава МАГАТЕ погодився із вимогою української сторони, щоб росіяни вивели озброєння з АЕС.

"Відведення озброєнь зі станції – це те, чого вимагають українці, і їхня точка зору зрозуміла. І це в будь-якому разі було б частиною загальної домовленості", – зазначив очільник організації.

За його словами, російська сторона нібито "не проти договору і принципу захисту АЕС" і "не просить нічого на заміну".

"Моє зобов'язання полягає в тому, щоб досягти рішення якнайшвидше. Сподіваюся, це станеться до кінця року", – анонсував Гроссі.

Також глава МАГАТЕ додав, що найближчим часом може зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і главою кремля владіміром путіним.

Раніше повідомлялось, що окупаційна адміністрація Запорізької атомної електростанції та співробітники росатома організували схему, за якою привласнюють собі кошти, призначені на виплату зарплат українському персоналу.