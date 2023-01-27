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CУСПІЛЬСТВО

Рішення щодо "скіфського золота" винесуть в вересні в Нідерландах

27 січня 2023, 13:46
Рішення щодо
Фото: inspired.com.ua
Раніше так звані російські кримські музеї подали апеляцію

Верховний суд Нідерландів має оголосити остаточне рішення у справі про приналежність так званого "скіфського золота" 15 вересня 2023 року, передає "Укрінформ".

"З огляду на те, що Верховний суд Нідерландів, як правило, ухвалює рішення на основі думки свого генерального радника, то 15 вересня 2023 року ми очікуємо почути фінальне рішення на користь України, бо генеральний радник остаточно підтвердив Верховному суду необґрунтованість скарг так званих російських кримських музеїв. Тепер у нас є рішення суду першої інстанції, рішення апеляції і рецензія генерального радника Верховного суду Нідерландів - всі підтримують позицію України", - сказав адвокат Андрій Карнаухов, який захищає інтереси України.

26 січня 2022 року так звані російські кримські музеї в тимчасово окупованому Криму подали касаційну скаргу на рішення Апеляційного суду Амстердама щодо повернення колекції "скіфського золота" Україні.

Нагадаємо, в жовтні 2022 року Апеляційний суд Амстердама вирішив, що колекція "скіфського золота" належить Україні та повинна повернутися українській державі.

 
НідерландисудСкіфське золото

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