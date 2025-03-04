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Рішення США щодо допомоги Україні не стало сюрпризом – радник президента Литви

04 березня 2025, 12:31
Рішення США щодо допомоги Україні не стало сюрпризом – радник президента Литви
Фото: news.mail.ru
За словами Чеснулявічюса, існує європейський консенсус щодо того, що росія є екзистенційною загрозою.
Після того як США призупинили військову допомогу Україні, радник президента Литви Марюс Чеснулевічюс заявив, що рішення Вашингтона не стало несподіванкою і що Європа готує відповідь.
 
Про це він сказав в інтерв'ю радіо Žinių Radijas, пише LRT.
 
"Перше – це не несподіванка. США і президент Дональд Трамп в минулому заявляли, що намагатимуться чинити тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів. Те, що він робить, є продовженням політики, яку він оголосив, і сигнал був отриманий. Цього тижня відбудеться саміт Європейської ради, буде зустріч, на якій це питання, безумовно, буде обговорюватися", – сказав Чеснулевічюс, головний радник президента Гітанаса Науседи з питань національної безпеки,
 
За словами Чеснулявічюса, існує європейський консенсус щодо того, що росія є екзистенційною загрозою.
 
"Європа задекларувала, що вона буде підтримувати Україну, що вона об'єднає ресурси, які вона має в інших сферах", – сказав радник президента.
 
Європейські лідери вже деякий час обговорюють, як реагувати на попередні сигнали про зміну політики Вашингтона.
 
"Це неправда, як дехто може подумати, що Європа спить і нічого не робить. Йдуть закриті розмови, дискусії, розрахунки, рішення, як реагувати, і зараз ми говоримо про конкретні плани, що ми можемо зробити для подальшого зміцнення України і ослаблення росії, в першу чергу економічно", – сказав Чеснулевічюс.
 
За його словами, щоб рішення США про припинення допомоги відчулося на полі бою в Україні, знадобляться "місяці", а Європа тим часом має ухвалити необхідні рішення.
 
ожливо, рішення не прийдуть в один день, як нам хотілося б, але ми не на початку дискусій", – сказав радник президента.
СШАвійна в Україніросія окупанти

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