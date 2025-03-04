Рішення США щодо допомоги Україні не стало сюрпризом – радник президента Литви

За словами Чеснулявічюса, існує європейський консенсус щодо того, що росія є екзистенційною загрозою.

Після того як США призупинили військову допомогу Україні, радник президента Литви Марюс Чеснулевічюс заявив, що рішення Вашингтона не стало несподіванкою і що Європа готує відповідь.

Про це він сказав в інтерв'ю радіо Žinių Radijas, пише LRT.

"Перше – це не несподіванка. США і президент Дональд Трамп в минулому заявляли, що намагатимуться чинити тиск на обидві сторони, щоб вони сіли за стіл переговорів. Те, що він робить, є продовженням політики, яку він оголосив, і сигнал був отриманий. Цього тижня відбудеться саміт Європейської ради, буде зустріч, на якій це питання, безумовно, буде обговорюватися", – сказав Чеснулевічюс, головний радник президента Гітанаса Науседи з питань національної безпеки,

За словами Чеснулявічюса, існує європейський консенсус щодо того, що росія є екзистенційною загрозою.

"Європа задекларувала, що вона буде підтримувати Україну, що вона об'єднає ресурси, які вона має в інших сферах", – сказав радник президента.

Європейські лідери вже деякий час обговорюють, як реагувати на попередні сигнали про зміну політики Вашингтона.

"Це неправда, як дехто може подумати, що Європа спить і нічого не робить. Йдуть закриті розмови, дискусії, розрахунки, рішення, як реагувати, і зараз ми говоримо про конкретні плани, що ми можемо зробити для подальшого зміцнення України і ослаблення росії, в першу чергу економічно", – сказав Чеснулевічюс.

За його словами, щоб рішення США про припинення допомоги відчулося на полі бою в Україні, знадобляться "місяці", а Європа тим часом має ухвалити необхідні рішення.

"Можливо, рішення не прийдуть в один день, як нам хотілося б, але ми не на початку дискусій", – сказав радник президента.