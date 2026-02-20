Рішення Зеленського не вводити воєнний стан у лютому 2022 року ускладнило підготовку армії – Залужний

У лютому командування армії самовільно провело моделювання різних сценаріїв вторгнення.

Колишній головком ЗСУ і чинний посол України у Великій Британії Валерій Залужний був розчарований тим, що президент Володимир Зеленський не хотів вводити воєнний стан у лютому 2022 року. Це дозволило б передислокувати війська і підготувати плани бою.

Про це пише The Guardian.

"Ти збираєшся битися з Майком Тайсоном, а єдиний бій, який ти мав раніше, — це бій подушками з твоїм молодшим братом. Це шанс один на мільйон, і ти повинен бути готовий", — сказав він.

За даними видання, не маючи офіційного дозволу, Залужний зробив те, що міг. У середині січня він разом із дружиною переїхав із квартири на першому поверсі до помешкання в комплексі генерального штабу з міркувань безпеки та щоб мати можливість працювати довше.

"У лютому, як згадує інший генерал, серед вищого командування армії були проведені настільні навчання для планування різних сценаріїв вторгнення. Серед них був напад на Київ і навіть одна ситуація, гірша за ту, що врешті-решт сталася, в якій росіяни захопили коридор уздовж західного кордону України, щоб зупинити постачання від союзників. Але без санкції зверху ці плани залишилися лише на папері, будь-які великі переміщення військ були б незаконними і важко прихованими", – пише видання.

Крім того, кілька українських джерел заявили The Guardian, що, на їхню думку, Зеленський був переконаний, що велике вторгнення є немислимим, оскільки його в цьому переконав тодішній керівник офісу президента та найближча довірена людина Андрій Єрмак. Єрмак, зі слів співрозмовників, вважав, що росія діє в сірій зоні гібридної війни і не піде на повномасштабне вторгнення, яке безповоротно розірве відносини із Заходом.