Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ріші Сунак визнав поразку і йде з посади прем'єра Великої Британії

05 липня 2024, 10:09
Ріші Сунак визнав поразку і йде з посади прем'єра Великої Британії
Сунак підтвердив, що залишає місце очільника уряду Великої Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни. Він також зазначив, що залишає посаду глави уряду.

Про це він сказав в  ефірі телеканалу Sky News.

 Сунак також заявив, що бере на себе відповідальність за поразку своєї партії.

"Зараз я вирушу до Лондона, де розповім про результати сьогоднішнього вечора, перш ніж покину пост прем'єр-міністра, якому я віддав всього себе. Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував серові Кейру Стармеру, щоб привітати його з перемогою", – сказав Сунак.
 
Водночас очільник уряду не заперечив вибору британців і заявив, що він згоден із поразкою. 
 
"Сьогодні передача влади з рук в руки пройде у мирній та впорядкованій манері, з доброю волею з усіх боків. Це має дати нам усім впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ сьогодні виніс вердикт, багато чому потрібно навчитися і я беру на себе відповідальність за поразку", – підсумував тепер уже колишній прем'єр Ріші Сунак.
 
Як пишуть ЗМІ, в п'ятницю Сунак і Стармер вирушать до Букінгемського палацу на аудієнцію до короля Чарльза III.
 
Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року. Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK. Екзитпол прогнозує опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів.
 
На третьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.

 

Ріші Сунакросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Cуспільство
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 2 – Мік Раян
Переклад iPress – 05 липня 2024, 11:53
Політика
"Фелікс Австрія". В ліжку з людьми путіна – Том Купер
Переклад iPress – 04 липня 2024, 23:04
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Політика
Та сама стара гвардія. Чого очікувати від нового керівництва Європейського Союзу – експерти Atlantic Council
Переклад iPress – 04 липня 2024, 15:42
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Політика
Лідерство у сучасній війні: уроки з України. Частина 1 – Мік Раян
Переклад iPress – 04 липня 2024, 11:02
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Політика
Олімпіада по-російськи. Зовнішня політика іншими засобами – CEPA
Переклад iPress – 04 липня 2024, 08:46
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Політика
Свобода для Ассанжа – це поразка для росії. Так говорять пропагандони путіна – Джулія Девіс
Переклад iPress – 03 липня 2024, 15:28
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Політика
Завершення тотальної війни в Україні. Які сили і засоби потрібні Україні для ефективного ведення війни і перемоги – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 03 липня 2024, 11:21
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Політика
Президентські вибори у США 2024 року. Два результати, один набір викликів – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 03 липня 2024, 08:35
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється