Ріші Сунак визнав поразку і йде з посади прем'єра Великої Британії
05 липня 2024, 10:09
Сунак підтвердив, що залишає місце очільника уряду Великої Британії.
Прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни. Він також зазначив, що залишає посаду глави уряду.
Про це він сказав в ефірі телеканалу Sky News.
Сунак також заявив, що бере на себе відповідальність за поразку своєї партії.
"Зараз я вирушу до Лондона, де розповім про результати сьогоднішнього вечора, перш ніж покину пост прем'єр-міністра, якому я віддав всього себе. Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував серові Кейру Стармеру, щоб привітати його з перемогою", – сказав Сунак.
Водночас очільник уряду не заперечив вибору британців і заявив, що він згоден із поразкою.
"Сьогодні передача влади з рук в руки пройде у мирній та впорядкованій манері, з доброю волею з усіх боків. Це має дати нам усім впевненість у стабільності та майбутньому нашої країни. Британський народ сьогодні виніс вердикт, багато чому потрібно навчитися і я беру на себе відповідальність за поразку", – підсумував тепер уже колишній прем'єр Ріші Сунак.
Як пишуть ЗМІ, в п'ятницю Сунак і Стармер вирушать до Букінгемського палацу на аудієнцію до короля Чарльза III.
Нагадаємо, на дострокових виборах у Великій Британії, що відбулися 4 липня, лейбористи перемагають Консервативну партію, яка перебувала при владі в країні з 2010 року. Про це свідчать дані екзит-полу, який проводила компанія Ipsos UK. Екзитпол прогнозує опозиційній Лейбористській партії 410 місць у парламенті, що дасть їм більшість у 170 місць. Консервативна партія натомість отримає лише 131 місце, втративши здобуту на дострокових виборах у 2019 році більшість у 365 мандатів.
На третьому місці, за даними екзитполу, опинилась Ліберально-демократична партія з 61 мандатом. Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа може отримати 13 мандатів.