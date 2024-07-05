Ріші Сунак визнав поразку і йде з посади прем'єра Великої Британії

Сунак підтвердив, що залишає місце очільника уряду Великої Британії.

Прем'єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак підтвердив, що Лейбористська партія здобула перемогу на виборах до парламенту країни. Він також зазначив, що залишає посаду глави уряду.

Про це він сказав в ефірі телеканалу Sky News.

Сунак також заявив, що бере на себе відповідальність за поразку своєї партії.

"Зараз я вирушу до Лондона, де розповім про результати сьогоднішнього вечора, перш ніж покину пост прем'єр-міністра, якому я віддав всього себе. Лейбористська партія виграла ці загальні вибори, і я зателефонував серові Кейру Стармеру, щоб привітати його з перемогою", – сказав Сунак.