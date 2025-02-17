Ріст економіки Україні сповільнився

В Україні знизилось виробництво тваринницької продукції. Низькі показники видобувної галузі та транспорту.

У січні 2025-го економіка України зросла на 1,5%, тоді як в грудні минулого року зростання ВВП оцінюють на рівні 1,7%.

Про це повідомили у Міністерстві економіки України.

"Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів", – зазначили у відомстві.

Фахівці звертають увагу на те, що в Україні зазнало суттєвого падіння виробництво тваринницької продукції. Раніше у Держстаті заявили, що з 2010 по 2023 роки кількість великої рогатої худоби в Україні зменшилася з 4,8 млн голів до 2,3 млн голів (тобто, у 2,2 рази).

Серед причин такої динаміки називають зростання собівартості виробництва тваринницької продукції, яке зумовлено, в тому числі, російсько-українською війною. Також у січні зафіксовали падіння в таких сферах як видобувна галузь та транспорт. Серед головних причин кризи у видобувній галузі називають зупинку роботи шахт у Донецькій області, які знаходяться на лінії зіткнення. У відомстві зазначили, що завдяки високому бюджетному фінансуванню вдалося компенсувати падіння обсягів експорту товарів. Загалом зростання ВВП у січні забезпечили: внутрішня торгівля;

відновлення пошкодженої критичної інфраструктури;

реконструкція та ремонт доріг;

переробна промисловість;

будівництво житла;

закупівлі продукції ОПК.

"Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року – 2,7% за рік", – додали у Міністерстві економіки.