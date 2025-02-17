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Ріст економіки Україні сповільнився

17 лютого 2025, 16:53
Ріст економіки Україні сповільнився
Фото: НБУ
В Україні знизилось виробництво тваринницької продукції. Низькі показники видобувної галузі та транспорту.
У січні 2025-го економіка України зросла на 1,5%, тоді як в грудні минулого року зростання ВВП оцінюють на рівні 1,7%.
 
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
 
"Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів", – зазначили у відомстві. 
 
Фахівці звертають увагу на те, що в Україні зазнало суттєвого падіння виробництво тваринницької продукції. Раніше у Держстаті заявили, що з 2010 по 2023 роки кількість великої рогатої худоби в Україні зменшилася з 4,8 млн голів до 2,3 млн голів (тобто, у 2,2 рази). 
 
Серед причин такої динаміки називають зростання собівартості виробництва тваринницької продукції, яке зумовлено, в тому числі, російсько-українською війною. 
 
Також у січні зафіксовали падіння в таких сферах як видобувна галузь та транспорт. Серед головних причин кризи у видобувній галузі називають зупинку роботи шахт у Донецькій області, які знаходяться на лінії зіткнення. 
 
У відомстві зазначили, що завдяки високому бюджетному фінансуванню вдалося компенсувати падіння обсягів експорту товарів.
 
Загалом зростання ВВП у січні забезпечили: 
  • внутрішня торгівля;
  • відновлення пошкодженої критичної інфраструктури;
  • реконструкція та ремонт доріг;
  • переробна промисловість;
  • будівництво житла;
  • закупівлі продукції ОПК.

"Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року – 2,7% за рік", – додали у Міністерстві економіки. 

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