Ріст економіки Україні сповільнився
17 лютого 2025, 16:53
Фото: НБУ
В Україні знизилось виробництво тваринницької продукції. Низькі показники видобувної галузі та транспорту.
У січні 2025-го економіка України зросла на 1,5%, тоді як в грудні минулого року зростання ВВП оцінюють на рівні 1,7%.
Про це повідомили у Міністерстві економіки України.
"Уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів", – зазначили у відомстві.
Фахівці звертають увагу на те, що в Україні зазнало суттєвого падіння виробництво тваринницької продукції. Раніше у Держстаті заявили, що з 2010 по 2023 роки кількість великої рогатої худоби в Україні зменшилася з 4,8 млн голів до 2,3 млн голів (тобто, у 2,2 рази).
Серед причин такої динаміки називають зростання собівартості виробництва тваринницької продукції, яке зумовлено, в тому числі, російсько-українською війною.
Також у січні зафіксовали падіння в таких сферах як видобувна галузь та транспорт. Серед головних причин кризи у видобувній галузі називають зупинку роботи шахт у Донецькій області, які знаходяться на лінії зіткнення.
У відомстві зазначили, що завдяки високому бюджетному фінансуванню вдалося компенсувати падіння обсягів експорту товарів.
Загалом зростання ВВП у січні забезпечили:
- внутрішня торгівля;
- відновлення пошкодженої критичної інфраструктури;
- реконструкція та ремонт доріг;
- переробна промисловість;
- будівництво житла;
- закупівлі продукції ОПК.
"Прогноз зростання ВВП, закладений до бюджету 2025 року – 2,7% за рік", – додали у Міністерстві економіки.