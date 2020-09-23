Рівень тіньової економіки в Україні знову піднявся вище 30%
Як зазначається у звіті, досвід попередніх криз свідчить про очікування збільшення рівня тіньової економіки, адже в умовах значної невизначеності бізнес прагне зменшити ризики втрати ресурсів, повідомляє "РБК-Україна".
Фото: БРК-Україна
"Так, відбулось очікуване зменшення ділової та інвестиційної активності (як в середині країни, так і за її межами). Суттєво зросли збитки в економіці. Але, саме незвичний характер кризи, спричиненої поширенням пандемії та запровадженням карантинних заходів, визначив нетиповий характер динаміки тіньової економіки із так званими секторальними особливостями", - йдеться у звіті.
Три з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували такі дані:
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метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - 29% від обсягу офіційного ВВП;
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електричний метод - 27% від обсягу офіційного ВВП;
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монетарний метод - 29% від обсягу офіційного ВВП.
Разом з тим метод збитковості підприємств показав збільшення рівня тіньової економіки до 38% від обсягу офіційного ВВП.
Нагадаємо, що аналітики покращили прогноз для української економіки
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