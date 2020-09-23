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Рівень тіньової економіки в Україні знову піднявся вище 30%

Під час кризи бізнес намагається уникнути витрат
Рівень тіньової економіки у першому кварталі 2020 році склав 31% від обсягу офіційного валового внутрішнього продукту (ВВП) України. Це на 2 відсоткових пункти більше за показник 2019 року.
Рівень тіньової економіки в Україні знову піднявся вище 30% Фото: wallpaperspider.com

Як зазначається у звіті, досвід попередніх криз свідчить про очікування збільшення рівня тіньової економіки, адже в умовах значної невизначеності бізнес прагне зменшити ризики втрати ресурсів, повідомляє "РБК-Україна".

Фото: БРК-Україна

"Так, відбулось очікуване зменшення ділової та інвестиційної активності (як в середині країни, так і за її межами). Суттєво зросли збитки в економіці. Але, саме незвичний характер кризи, спричиненої поширенням пандемії та запровадженням карантинних заходів, визначив нетиповий характер динаміки тіньової економіки із так званими секторальними особливостями", - йдеться у звіті.

Три з чотирьох методів, з використанням яких здійснюється оцінка рівня тіньової економіки, зафіксували такі дані:

  • метод "витрати населення - роздрібний товарооборот і послуги" - 29% від обсягу офіційного ВВП;

  • електричний метод - 27% від обсягу офіційного ВВП;

  • монетарний метод - 29% від обсягу офіційного ВВП.

Разом з тим метод збитковості підприємств показав збільшення рівня тіньової економіки до 38% від обсягу офіційного ВВП.

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23 09 2020 17:34
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