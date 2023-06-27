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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний – Енергоатом

27 червня 2023, 12:53
Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС стабільний – Енергоатом
Фото: Getty Images
Ситуація залишається стабільною та контрольованою.
 

Станом на 09:00 27 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС без змін — 16,58 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Про це повідомили у пресслужбі НАЕК "Енергоатом".

Рівень води в каналі ТЕС, звідки за потреби підживлюється ставок ЗАЕС, – 11,15 м.

"Зауважимо, що протягом останнього часу рівень води в каналі суттєво не падає, його показники вже не залежать від Каховського водосховища", — зазначають у повідомленні.

Енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, тож відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

 

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