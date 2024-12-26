Рівненська АЕС отримала ключове обладнання від чеської компанії

Це обладнання замінить російські аналоги.

Чеська компанія Škoda JS, яка входить до складу енергетичної групи ČEZ, перед Різдвом доставила в Україну вісім нових приводів для двох реакторів Рівненської атомної електростанції. Постачання відбулося в умовах суворої секретності через постійні атаки росії на енергетичну інфраструктуру України.

Про це повідомляє медіа Novinky.

Обладнання призначене для реакторів типу ВВЕР-440. Речник компанії Карел Самец зазначив, що ці приводи забезпечують стабільну роботу реакторів і дозволяють їх регулювати, що є критично важливим для стабільного постачання електроенергії в умовах війни.

"Ми повідомляємо про це лише зараз, коли останній вантаж уже доставлений у пункт призначення", ‒ пояснив Самец.

Вартість контракту між Škoda JS та українською стороною не розголошується на прохання замовника.

Окрім приводів, нещодавно ще одна компанія з групи ČEZ, ÚJV Řež, поставила спеціальний кабель для посилення захисної будівлі реактора. Кабель, вагою 13 тонн і довжиною 173 метри, забезпечує додатковий захист інфраструктури.

Škoda JS є єдиним світовим виробником, здатним постачати такі приводи для українських атомних електростанцій. Єдиним альтернативним постачальником цього обладнання залишалася Росія, однак через війну співпраця з російськими компаніями припинена.

Компанія вже поставила на Рівненську АЕС 76 накопичувачів, більшість із яких уже введені в експлуатацію. Решту використовуватимуть для заміни обладнання, яке вичерпало свій ресурс.

Škoda JS планує розширити співпрацю з українською атомною енергетикою, зокрема, постачати обладнання для Південноукраїнської АЕС і брати участь у реалізації планів з розширення Хмельницької АЕС.