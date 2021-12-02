Рівненську дантистку звинувачують у насильстві над дітьми

Співробітницю однієї зі стоматологічних клінік Рівного Інну Кравчук звинувачують у насильстві над дітьми. Вона свою провину заперечує, а у поліції вже розпочали досудове розслідування.

Мати однієї із дівчаток заявила, що після відвідин дантистки у дитини набрякла губа та з'явилися рани: "Коли я до неї (Кравчук - ред.) зателефонувала, вона сказала, що це моя дитина покусала губу", пише "Громадське".

Наступного дня мати звернулася до лікаря, який констатував, що причиною ран є не жування губи, як зазначила дантистка, а гнійне ураження ротової порожнини.

Схожу заяву зробила і мати іншої дівчинки. Вона зазначила, що під час лікування стоматологиня або хтось з її асистенток застосував до її 5-річної доньки фізичне насилля. Внаслідок цього на передпліччі та шиї дівчинки з'явилися синці та садна.

"Ніяких конкретних коментарів за свої неправомірні дії у клініці, окрім того, що лікарю прикро, я не почула", - зазначила вона.

За її словами, дитина перебувала з лікаркою і її асистентками в кабінеті сама. Мати ж чекала у фойє: лікарі запевнили, що її присутність не потрібна.

Про проблеми із здоров'ям дитини заявила і ще одна мати. За її словами, візит до Інни Кравчук призвів до підвищеної температури та проблем із губою у її доньки.

"Після лікування маємо досить неприємну ситуацію, яка стала проявлятися після декількох годин відвідування стоматологічного кабінету. Лікарка провину не визнає з вчорашнього вечора (мати повідомила про інцидент наступного дня після відвідин стоматологині - ред.) та говорить, що дитина під дією анестезії покусала собі губу, сьогодні це хірург заперечив та призначив лікування антибіотиками. Гнійне запалення", - зазначила мати.

Як з'ясували журналісти ITV, це ще не всі інциденти, пов'язані зі стоматологинею. Зокрема, раніше її звільнили з іншої клініки. За словами її колишньої керівниці Інни Пекарської, пацієнти неодноразово скаржились на дії дантистки.

"А потім, коли це було уже частіше і частіше, я не змогла на це закривати очі, і ми були змушені припинити нашу співпрацю", - сказала Пекарська.

Водночас сама Інна Кравчук в інтерв’ю рівненському виданню "РадіоТрек" свою провину у випадку із 5-річною дівчинкою заперечила. Вона сказала, що не була проти, щоб мама перебувала поруч з дитиною.

"Сама пацієнтка була дуже схвильованою. Знімала нагрудник, чим, ймовірно, і пошкодила шию, перекидала інструменти. Я намагалася зафіксувати обличчя, бо працюю з гострими предметами та всі рухи були небезпечними. Ми змушені були завершити прийом. Я сказала мамі, що з дівчинкою важко працювати та ми домовились про наступний візит", - заявила Кравчук.

У поліції Рівненщини повідомили, що уже розпочали досудове розслідування. Справу кваліфікували за частиною 1 статті 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає штраф до 56 тисяч гривень, або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

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