Різдво посеред війни зближує Українську Православну Церкву із Заходом

Дискусія про те, коли святкувати Різдво та якого календаря дотримуватися, в Україні не нова

Українська православна церква вперше дозволяє своїм вірянам відзначати свято 25 грудня, крім традиційного 7 січня. Для багатьох це ще один крок подалі від московського патріархату, пише El Pais.

25 грудня вже кілька років є офіційним вихідним в Україні, але не є офіційно Різдвом Христовим. Завдяки переважній більшості віруючих громадян Православної Церкви та традиції дотримання юліанського календаря Україна традиційно відзначає народження Ісуса 7 січня. Зараз, під величезною тінню російської війни в Україні, чимало сімей вирішили також відзначати Різдво 25 грудня, щоб наблизитися до традицій більшості західних країн.

Це найважчі місяці за останні десятиліття для України, з важкими і кривавими боями на сході та назріваючим контрнаступом на півдні, постійними бомбардуванням кремля, зграями іранських бомбардувальників, які атакують інфраструктуру , з розбитими сім’ями, тисячами загиблих і багатьма інші відсутні. І не видно кінця війні, яку президент росії владімір путін розпочав 24 лютого.

Дискусія про те, коли святкувати Різдво та якого календаря дотримуватися, в Україні не нова. Минулого року керівництво Православної церкви України залишило кожній пастві право самостійно вирішувати, чи проводити додаткову церемонію цього 25 грудня, хоча, оскільки цього року це неділя, урочистості вже були у всіх храмах. Зараз вони вивчають можливість ширшої реформи дат на наступні роки. Міністерство культури України вже запустило опитування громадян щодо дати Різдва.