Різдво у Києві: Біля Софії знову заборонять рух транспорту

Також 7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження чи закриття на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота"

7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво, на Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів. Рух транспорту буде заборонено вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської від будинку № 23 на вул.Софіївській до Рильського провулку з 12:00 до 17:00.

7 січня у центральній частині Києва між Михайлівською та Софійською площами буде заборонено рух транспорту, повідомляє "Громадське".

Джерело: Офіційний портал Києва з посиланням на розпорядженння КМДА

Дослівно: "7 січня Київ разом із християнами східного обряду відзначатиме Різдво, на Софійській і Контрактовій площах триватиме Хода звіздарів. Рух транспорту буде заборонено вздовж Володимирського проїзду та вулиці Володимирської від будинку № 23 на вул.Софіївській до Рильського провулку з 12:00 до 17:00".

Деталі: На час проведення заходів на Софійській і Михайлівській площах 7 січня із 12:00 до 17:00 рух тролейбуси №№ 6, 16, 18 рухатимуться зі змінами.

Тролейбуси № 6 - від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська", тролейбуси № 16 – від вул. Академіка Щусєва до Повітрофлотського шляхопроводу; тролейбуси № 18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.

Також 7 січня в разі необхідності залежно від пасажиропотоків можливе короткочасне обмеження чи закриття на вхід для пасажирів станції метрополітену "Золоті ворота". У цей час усі ескалатори працюватимуть на підйом для уникнення тисняви на платформі.

Окрім того можливе обмеження чи закриття на вхід станцій метро "Хрещатик", "Контрактова площа", "Поштова площа" і "Майдан Незалежності".

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