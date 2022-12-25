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ПОЛІТИКА

Різдвяне світло: швейцарський митець "підсвітив" історичні будівлі Києва

25 грудня 2022, 12:00
Різдвяне світло: швейцарський митець
Різдв`яне світло
Всесвітньо відомий швейцарський художник Геррі Хофштеттер в рамках туру "Різдвяне світло для надії" підсвітив будівлі в Києві, аби принести українцям надію та світло у темні дні

Всесвітньо відомий швейцарський художник Геррі Хофштеттер в рамках туру "Різдвяне світло для надії" підсвітив будівлі в Києві, аби принести українцям надію та світло у темні дні, повідомляє Суспільне.

Митець приїхав до України з невеликою командою і власним електрогенератором, щоб здійснити світло-мистецький світловий тур на три різдвяні вечори 23, 24 і 25 грудня в Києві. Ілюмінації відбуватимуться щовечора з 16:00 до 22:00. Проекції митця – на різдвяну та українську тематику.

Так, у перший день він підсвітив Андріївську церкву, Національний музей історії України, дзвіницю Михайлівського Золотоверхого монастиря, будівлю Дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка та дзвіницю Софійського собору.

"На жаль, багато людей не можуть відсвяткувати Різдво в повній мірі. Тур покликаний показати всьому світу та дати надію, що все буде добре",— каже Хофштеттер.

"Зображення з проєкцій транслюватиметься в прямому ефірі й таким чином картинки потраплять на фронт до українських захисників в окопах, а також до будинків і сховищ українців", – зазначили в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

Геррі Хофштеттер — всесвітньо відомий митець зі Швейцарії. Своїми роботами він хоче довести, що варто жити, щоб підтримувати та захищати планету Земля та її довкілля.

Його відомими роботами є, наприклад, освітлення гори Маттерхорн у Швейцарії як акція солідарності у глобальному карантині 2020 року через COVID-19. Він прожив біля підніжжя Маттерхорну 5 тижнів і щовечора виставляв прапор країни, яка особливо постраждала від пандемії.

Проєкт реалізується за підтримки посольства Швейцарії в Україні, Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства внутрішніх справ України та Державного агентства України з питань мистецтв та мистецької освіти.

 

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