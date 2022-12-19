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CУСПІЛЬСТВО

Різдвяний ярмарок у Софії відкрили українські біженці

19 грудня 2022, 21:12
Різдвяний ярмарок у Софії відкрили українські біженці
Фото: Укрінформ
За підтримки ЮНІСЕФ біженці з України відкрили різдвяний ярмарок у болгарській столиці Софії, де представили свою національну кухню, ремесла та традиції під час свят
Про це повідомляє The Sofia Globe.
 
Різдвяний ярмарок працюватиме з 19 грудня до кінця місяця. У ньому беруть участь понад 20 малих українських компаній та підприємців, а також українські кухарі, пекарі та ремісники.
 
Традиційні страви та сувеніри ручної роботи продають у двох різдвяних будиночках спільноти українських біженців у Різдвяному парку на площі Славейкова у Софії.
 
 
ЮНІСЕФ підтримує участь українських біженців у ярмарку в рамках кампанії "Різдво можливе для кожної дитини".
 
Зазначається, що сама кампанія має на меті почути українських родин, які знайшли притулок у Болгарії, та сприяти їхній інтеграції та солідарності в болгарському суспільстві.
 
"Після майже 10 місяців поза межами своєї країни українські сім’ї роблять усе можливе, щоб інтегруватися в приймаючі громади, вивчаючи болгарську мову, записуючи своїх дітей до школи, шукаючи роботу чи відкриваючи невеликий бізнес. На знак вдячності за цю гостинність українські біженці мотивовані висловити свою вдячність болгарам через їхню їжу та культуру", – сказала представниця ЮНІСЕФ у Болгарії Крістіна де Брьойн.
 
 
 
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