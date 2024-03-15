ChampionCasino – це відомий ігровий портал, заснований у 2021 році. Сайт входить до списку ліцензованих гемблінгових платформ, пропонуючи своїм користувачам широкий вибір якісного контенту та вигідні бонуси.

Казино привертає увагу аудиторії своїм нестандартним дизайном, функціоналом та різноманітністю ігор. Найбільшим попитом, за словами експерта iGaming на сайт Meta.ua Андрія Рубана, користуються топ слоти Champion Casino. Перед тим, як зареєструватися для гри, варто краще придивитися до всіх пропозицій сайту.

Слоти

Загалом на порталі представлено понад 70 ігор, з яких 66 є ігровими автоматами. Кожен з них відрізняється кількістю барабанів та ліній, розмірами джекпоту та мінімальної ставки. Також усі ігри мають відмінності у правилах та спеціальних символах, а ймовірність виграшу у різних автоматах варіюється від 94% до 98%.

Асортимент містить релізи від перевірених світових розробників, робота яких ґрунтується на дії генератора випадкових чисел. За рахунок цього, стороннє втручання у процес повністю виключається. Варто навести кілька прикладів:

Roll of Ramses;

Dolphin’s Shell;

Tropical Fruit;

Mysterious Jewels;

Fortune Star.

Каталог онлайн-казино часто поповнюється новинками. Будь-який автомат можна безплатно запускати в деморежимі, щоб ознайомитися з його правилами та керуванням.

Покер

ChampionCasino пропонує на вибір класичний покер (одна колода з 52 карт та три поля для гри) та 7 Play Poker Multi Hand – відеогра, де можна долучити 7 колод відразу. Перший варіант являє собою адаптацію класичної карткової гри за стандартними правилами, другий – удосконалений варіант, де роздача та тасування карт здійснюється автоматично, а сам гравець може вибрати один з декількох режимів:

Jokers Wild – King or Better;

Deuces Wild 2;

Jacks or Better;

Bonus Deuces Wild – 2.

Хоч вони й ґрунтуються на правилах класичного покеру, але відрізняються між собою символами та кількістю виграшних комбінацій.

Колесо фортуни

Принцип гри полягає у формуванні ставок на певні сектори. Для цього представлено цілих 54 символи, також є і додаткові можливості – деномінація кредиту та автоматичний режим для дублювання ставок (після кожної зупинки колеса).

Платформа пропонує два варіанти – класичний Fortune Wheel для одиночної гри та Fortune Wheel Network, де можна робити ставки разом з іншими гравцями. Для цього кожен учасник отримує 10 секунд, після чого колесо автоматично запускається та видає випадкові результати.

Блекджек

Гравцям доступний класичний варіант карткової гри з 4 колодами та 5 спеціальними місцями для ставки. Виграш залежить від величини ставки на один бокс та від деномінації кредиту. При наборі 21 і більше очок, ставка вважається програшною.

Сучасний симулятор має низку додаткових функцій:

Страхування ставок;

Подвоєння ставки під час гри;

Можливість поділити одну комбінацію на дві;

Рівна угода з дилером, завдяки якій можна отримати виграш одразу (за дотримання однієї умови – розмір ставки у співвідношенні 1:1).

Рулетка

На сайті є кілька типів рулетки:

European Roulettes – традиційна європейська рулетка. Це гра в одиночному режимі, де користувачеві необхідно вгадати, куди приземлиться кулька при обороті колеса і зробити ставку на це число. Є додаткові ставки – Inside і Spoken Bets, а також індивідуальні коефіцієнти, що збільшують виграш;

European Roulette VIP – ця версія містить ще більше типів ставок (загалом їх 10), що відрізняються один від одного покриттям номерів. Наприклад, ставка Columns покриває собою 12 цифр в одній колонці, тоді як Straight Up покриває лише один номер;

European Roulette Network – інтерактивна версія класичної рулетки для спільної гри з іншими користувачами. Правила та кількість ставок збігаються з традиційним варіантом. Також гравці можуть скористатися спеціальною таблицею, щоб дізнатися більше про доступні типи ставок та ймовірні виграші.

Таким чином, на сайті ChampionCasino представлено безліч ігор різної тематики та складності. Пошук за жанрами та іншими характеристиками поки що відсутня, але будь-яку гру, що цікавить, можна легко знайти завдяки простоті інтерфейсу. Щоб почати знайомство з контентом, реєструватися не обов'язково – демоверсії доступні кожному відвідувачу порталу.