РНБО готує новий санкційний список – Зеленський
Апарат Ради національної безпеки і оборони (РНБО) готує новий санкційний список.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський у відеозверненні.
"Апарат РНБО разом з урядом, разом з міністерствами готує новий потужний санкційний список осіб, які працюють на агресію. Вони будуть заблоковані", – сказав Зеленський.
Він додав, що також провів у п'ятницю тривалу нараду щодо енергетики, питань як стратегічних – розвитку й захисту енергосистеми за будь-яких умов, – так і поточних питань, про енергозабезпечення українських людей і українського бізнесу .