РНБО: Укроборонпром налагодив виробництво снарядів

Укроборонпром налагодив виробництво артилерійських снарядів калібру 152 та 122 мм – йдеться про тисячі одиниць

Українська оборонна промисловість налагодила виробництво артилерійських снарядів калібру 152 та 122 мм – йдеться про тисячі одиниць. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, пише УП.

За його словами, на підприємствах Укроборонпрому налагоджено виробництво снарядів у промислових масштабах.

Данілов також додав, що наразі в Україні налагоджено виробництво мін та інших виробів, пов'язаних із військовим комплексом.

Секретар РНБО додав, що затверджена в Україні ракетна програма фінансується на 100% і перебуває під контролем президента.