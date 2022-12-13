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РНБО: Укроборонпром налагодив виробництво снарядів

13 грудня 2022, 22:00
РНБО: Укроборонпром налагодив виробництво снарядів
Фото: Укроборонпром
Укроборонпром налагодив виробництво артилерійських снарядів калібру 152 та 122 мм – йдеться про тисячі одиниць

Українська оборонна промисловість налагодила виробництво артилерійських снарядів калібру 152 та 122 мм – йдеться про тисячі одиниць. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, пише УП.

За його словами, на підприємствах Укроборонпрому налагоджено виробництво снарядів у промислових масштабах.

Данілов також додав, що наразі в Україні налагоджено виробництво мін та інших виробів, пов'язаних із військовим комплексом.

Секретар РНБО додав, що затверджена в Україні ракетна програма фінансується на 100% і перебуває під контролем президента.


війнавиробництвоУкроборонпромУкраїнаснаряди

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